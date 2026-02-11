TVS Motor levert twee iQubes aan het gouvernement van de staat Vaticaanstad

ROME--(BUSINESS WIRE)--TVS Motor Company, een wereldleider in twee- en driewielermobiliteit, en Exelentia versterken hun engagement voor duurzame en verantwoorde mobiliteit door het gouvernement van de staat Vaticaanstad twee TVS iQube elektrische scooters te leveren.

De officiële levering, die op 5 februari plaatsvond, kadert in een geconsolideerde samenwerking tussen het Vaticaan en Exelentia – dat al actief is in projecten gericht op innovatie en duurzaamheid.

Dit initiatief van Exelentia in partnerschap met TVS Motor Italia markeert een verdere concrete stap in het ecologische overgangsprocess dat al door het gouvernement van de staat Vaticaanstad is ondernomen.

