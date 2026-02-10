L’IEO et Laife Reply s’associent pour numériser la biobanque grâce à l’intelligence artificielle

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--La division Pathologie de l’Institut européen d’oncologie (IEO) et Laife Reply, la société Reply Group spécialisée dans les solutions d’IA et de données massives pour le secteur de la santé, ont conclu un accord de collaboration pour développer Bianca, le premier projet en Italie visant à créer une biobanque numérique basée sur l’IA et conçue comme partie intégrante de la pratique diagnostique clinique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un processus d’innovation technologique plus large qui intègre structurellement la recherche et le développement dans les processus de diagnostic de routine en pathologie, transformant le flux de travail traditionnel des échantillons histopathologiques en un écosystème numérique de bout en bout. La numérisation complète des flux de travail histopathologiques et de diagnostic moléculaire vise à rendre l’analyse plus efficace, évolutive et reproductible, jetant ainsi les bases de l’évolution du diagnostic oncologique assisté par l’IA.

Sélectionné dans le cadre du programme « Agreements for Innovation » promu par le ministère italien des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT), et s’appuyant sur une collaboration bien établie entre l’IEO et Reply, le projet BIANCA prévoit dans un premier temps la numérisation des lames histopathologiques à l’aide de scanners de pointe capables de générer des images numériques à très haute résolution d’échantillons de tissus. Sur cette plateforme, des algorithmes d’intelligence artificielle sont développés et entraînés pour analyser les images et aider les pathologistes dans leurs analyses histologiques et moléculaires, ainsi que dans la formulation d’hypothèses cliniques et diagnostiques.

Lancé fin 2024 pour une durée totale prévue de 30 mois, le projet a désormais atteint sa moitié. Les vastes archives d’échantillons histopathologiques collectés au fil des ans par la biobanque de l’IEO sont actuellement à un stade avancé de numérisation. Parallèlement, Laife Reply travaille en étroite collaboration avec l’équipe conjointe de pathologie et de systèmes d’information de l’IEO pour former des algorithmes d’IA sur différents types de cancer. Cela comprend le lancement de solutions algorithmiques avancées basées sur des mécanismes d’auto-annotation, capables d’étiqueter automatiquement les résultats pathologiques sur les images, ce qui réduit la charge de travail manuelle des cliniciens, accélère la formation des modèles, améliore la précision et permet une reproductibilité à grande échelle.

Le projet explore également l’utilisation d’algorithmes multimodaux capables de combiner des images histopathologiques avec des données cliniques structurées afin d’identifier et d’analyser de nouveaux biomarqueurs. En particulier, des activités de recherche sont déjà en cours sur des maladies spécifiques, dans le but de prédire des informations qui ne sont actuellement obtenables que par des tests complexes, réduisant ainsi le temps, les coûts et l’impact global sur les patients.

« Bianca représente un tournant pour la pathologie oncologique », déclare Nicola Fusco, directeur de la division de pathologie de l’IEO . « L’intégration de la numérisation et de l’IA permet une amélioration significative de la qualité, de la standardisation et de la reproductibilité des diagnostics, tant histopathologiques que moléculaires, en optimisant l’ensemble du flux de travail, en réduisant les délais de rapport, en harmonisant les coûts et en améliorant l’efficacité globale des services de diagnostic pour nos patients. Parallèlement, le projet contribue à la formation d’une nouvelle génération de pathologistes dotés de compétences hautement spécialisées, capables de combiner une expertise morphologique et moléculaire avec des outils numériques avancés et des algorithmes d’IA, ouvrant la voie à une évolution durable du diagnostic oncologique. »

« Avec Bianca, nous collaborons avec l’IEO pour soutenir l’évolution de la pathologie dans le domaine oncologique », déclare Carlo Malgieri, associé chez Laife Reply. « Il ne s’agit pas seulement d’appliquer l’intelligence artificielle à des cas individuels, mais de construire un cadre évolutif et industrialisable destiné à être proposé aux hôpitaux et aux petites structures de santé. Ce cadre intègre la numérisation des échantillons, des algorithmes avancés et des infrastructures d’analyse haute performance. Cette approche permet de soutenir les cliniciens, de mettre en place de nouveaux services pour les systèmes de santé et la recherche oncologique, et de garantir la transparence et l’explicabilité, éléments clés pour garantir la fiabilité de chaque décision prise à l’aide d’algorithmes. »

Laife Reply

Laife Reply est une société Reply Group opérant dans les secteurs de la santé, du bien-être et de l’industrie pharmaceutique. Elle développe des solutions d’intelligence artificielle allant de l’imagerie médicale, la découverte de médicaments et les thérapies numériques au traitement du langage naturel pour l’analyse de données non structurées. https://www.reply.com/laife-reply/en

IEO - Istituto Europeo di Oncologia

L’Institut européen d’oncologie (IEO) est un institut scientifique de recherche, d’hospitalisation et de soins de santé (IRCCS) et un centre de référence international dans le domaine de l’oncologie. Cet institut a développé un modèle de soins innovant basé sur des principes clés tels que la centralité du patient, l’intégration complète entre la recherche et l’activité clinique, le diagnostic précoce et la prévention. Ce modèle est complété par une stratégie axée sur les données, qui permet le développement rapide d’algorithmes d’intelligence artificielle afin d’accélérer le diagnostic et d’améliorer l’efficacité des parcours thérapeutiques. https://www.ieo.it/en/

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d’entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque, de l’assurance et de l’administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.