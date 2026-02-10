IEO en Laife Reply slaan de handen in elkaar om de biobank aan de hand van Artificiële Intelligentie te digitaliseren

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--De Afdeling Pathologie van het Istituto Europeo di Oncologia (IEO) en Laife Reply, het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in AI- en Big Data-oplossingen voor de sector van de gezondheidszorg, hebben een samenwerking gestart om Bianca te ontwikkelen, het eerste project in Italië bedoeld om een digitale biobank gebaseerd op AI te creëren, ontworpen als een integreel onderdeel van klinische diagnostische praktijken. Dit initiatief maakt deel uit van een ruimer technologisch innovatietraject dat onderzoek en ontwikkeling structureel integreert in routine diagnoseprocessen in pathologie, waarmee de traditionele histopathologische monsterworkflow wordt omgevormd in een end-to-end digitaal ecosysteem. De volledige digitalisatie van histopathologische en moleculaire diagnoseworkflows is bedoeld om analyse efficiënter, meer schaalbaar en reproduceerbaar te maken, om zo de grondslag te leggen voor de evolutie van oncologische diagnostiek ondersteund door AI.

Het project Bianca, geselecteerd in het kader van het “Agreements for Innovation”-programma gepromoot door het Italiaanse Ministero delle Impreso e del Made in Italy (MIMIT), en verder bouwend op een robuuste samenwerking tussen IEO en Reply, heeft in eerste instantie betrekking op de digitalisatie van histopathologische slides aan de hand van moderne scanners die digitale beelden met zeer hoge resolutie van weefselmonsters kunnen genereren. Op dit platform worden Artificiële Intelligentie-algoritmes ontwikkeld en getraind om beelden te analyseren en pathologen bij histologische en moleculaire analyse te ondersteunen, evenals bij het formuleren van klinische en diagnostische hypothesen.

Het project, dat eind 2024 werd gelanceerd en volgens plan in totaal 30 maanden zal duren, is nu halverwege. Het uitgebreide archief van histopathologische monsters die met de jaren door de IEO Biobank werden verzameld, is momenteel in een gevorderd digitalisatiestadium. Tegelijk werkt Laife Reply nauw samen met het gezamenlijke team van IEO Pathology en Information Systems teneinde AI-algoritmes te trainen in verschillende types kanker. Dit omvat de introductie van geavanceerde algoritmische oplossingen gebaseerd op zelf-annotatiemechanismen, die in staat zijn om pathologische bevindingen automatisch op beelden te labellen, wat de handmatige werklast voor artsen vermindert, modeltraining versnelt, nauwkeurigheid verbetert en grootschalige repliceerbaarheid mogelijk maakt.

Het project verkent ook het gebruik van multimodale algoritmes die in staat zijn om histopathologische beelden te combineren met gestructureerde klinische gegevens om nieuwe biomarkers te identificeren en te analyseren. Ondertussen zijn de onderzoeksactiviteiten al uit de startblokken voor specifieke ziektes, met de bedoeling om informatie te voorspellen die momenteel alleen via complexe testen kan worden verkregen, wat de tijd, de kosten en de algehele impact op patiënten vermindert.

“Bianca vormt een keerpunt voor oncologische pathologie,” verklaart professor Nicola Fusco, directeur van de Afdeling Pathologie van IEO . “De integratie van digitalisatie en AI maakt een aanzienlijke verbetering mogelijk in de kwaliteit, de standaardisering en de reproduceerbaarheid van diagnoses — zowel histopathologisch als moleculair — door de hele workflow te optimaliseren, de rapporteringstijden te verminderen, de kosten te rationaliseren en de algehele efficiëntie van diagnostische diensten voor onze patiënten te verbeteren. Tegelijk draagt het project bij tot de opleiding van een nieuwe generatie pathologen met zeer gespecialiseerde vaardigheden, in staat om morfologische en moleculaire expertise te combineren met geavanceerde digitale instrumenten en AI-algoritmes, wat de weg effent voor een duurzame evolutie van oncologische diagnostiek.”

“Via Bianca werken we met IEO samen om de evolutie van pathologie in het oncologische domein te ondersteunen,” aldus Carlo Malgieri, Partner van Laife Reply. “Dit gaat niet alleen om het toepassen van artificiële intelligentie op individuele gevallen, maar om het tot stand brengen van een schaalbaar en industrialiseerbaar kader ontworpen om het aan ziekenhuizen en kleinere gezondheidszorgorganisaties aan te bieden. Het kader integreert digitalisatie van monsters, geavanceerde algoritmes en sterk presterende analyse-infrastructuren. Dankzij deze aanpak kunnen artsen worden gesteund, worden nieuwe services voor gezondheidszorgsystemen en oncologisch onderzoek mogelijk, en kan transparantie en verklaarbaarheid worden verzekerd — belangrijke elementen om te garanderen dat elke beslissing ondersteund door algoritmes betrouwenswaardig is.”

Laife Reply

Laife Reply is een bedrijf van de Reply Group actief in de sectoren Gezondheidszorg en Farma. Het ontwikkelt Artificiële Intelligentie-oplossingen gaande van medische beeldvorming, het ontdekken van geneesmiddelen en digitale therapeutica tot verwerking van natuurlijke taal voor de analyse van ongestructureerde gegevens. https://www.reply.com/laife-reply/en

IEO - Istituto Europeo di Oncologia

Het Istituto Europeo di Oncologia (IEO) is een IRCCS (wetenschappelijk instituut voor onderzoek, hospitalisatie en gezondheidszorg) en een internationaal referentiecentrum op gebied van oncologie. Het Instituut heeft een innovatief zorgmodel ontwikkeld, gebaseerd op belangrijke principes zoals patiënten centraal stellen, volledige integratie tussen onderzoek en klinische activiteit, vroegtijdige diagnose en preventie. Dit wordt aangevuld door een strategie aangestuurd door gegevens, wat de snelle ontwikkeling van Artificiële Intelligentie-algoritmes mogelijk maakt om diagnose te versnellen en de efficiëntie van therapeutische trajecten te verbeteren. https://www.ieo.it/en/

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] legt zich toe op het ontwerp en de implementatie van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

