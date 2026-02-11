-

Andersen Consulting erweitert sein Team um Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Lighthouse Consultants, einer in London ansässigen Beratungsfirma, die sich auf Forensic Accounting und Finanzermittlungen spezialisiert hat.

Lighthouse Consultants wurde vom Geschäftsführer Kingsley Bye gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Betrugs- und Finanzkriminalitätsermittlungen, Untersuchungen zu Bestechung und Korruption, Analyse von Rechtsstreitigkeiten und Versicherungsansprüchen, Finanzanalysen, Risikobewertungen, interne und Compliance-Prüfungen sowie Nachhaltigkeits-Audits an. Das Team aus erfahrenen Wirtschaftsprüfern der Kanzlei arbeitet mit Anwaltskanzleien, vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um komplexe Streitigkeiten beizulegen, Risiken zu mindern und die Transparenz in Finanz- und Betriebsprozessen zu erhöhen.

„Durch die Integration unserer forensischen und investigativen Expertise in die globale Plattform von Andersen können wir ein umfassenderes Dienstleistungsangebot bereitstellen, das dem Bedarf unserer Kunden von der Risikoprävention bis hin zur Lösung komplexer Streitfälle gerecht wird“, so Kingsley. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, tiefere Einblicke zu gewinnen, die Compliance-Position unserer Kunden zu stärken und ihnen dabei zu helfen, einen proaktiven statt reaktiven Ansatz zu verfolgen und zugleich einen messbaren Mehrwert zu erzielen.“

„Die forensischen Kompetenzen und die investigative Tiefe von Lighthouse Consultants stärken unsere Fähigkeit, die zunehmende Komplexität zu bewältigen, mit der Unternehmen im heutigen regulatorischen und risikobehafteten Umfeld konfrontiert sind“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre Dienstleistungen ergänzen unsere allgemeine Plattform und helfen uns dabei, unsere integrierten Lösungen weiterzuentwickeln, um dem stetig wachsenden Kundenbedarf nachzukommen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting schließt Kooperationsvereinbarung mit der Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Zusammenarbeit mit der Alfa Group, einem führenden Technologieunternehmen mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen bei der Sicherung und Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Die Alfa Group wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rom. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Betrugserkennung und -prävent...

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen und nimmt SHMA in seine Reihen auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit SHMA, einem führenden Versicherungsmathematik- und Finanzberatungsunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. SHMA ist ein versicherungsmathematisches Beratungsunternehmen mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung, das Organisationen dabei unterstützt, Komplexität zu bewältigen, Risiken zu managen und Chancen zu erschließen – durch versicherungsmathematische und versicherungsbezogene B...

Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Partnerunternehmen Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich der digitalen Transformation durch die Aufnahme des Partnerunternehmens Saratoga Software, einem Anbieter von Software-Lieferungen und spezialisierten Technologielösungen. Saratoga Software wurde 1998 gegründet und bietet Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech, ein umfassendes Dienstleistungsangebot, darunter kundenspezifische Softwareentwicklung, Geschäftsanalyse, Plattfor...
Back to Newsroom