Andersen Consulting tilføjer Lighthouse Consultants

Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Lighthouse Consultants, et London-baseret konsulentfirma med speciale i retsmedicinsk regnskab og finansielle undersøgelser.

Lighthouse Consultants blev stiftet af administrerende direktør Kingsley Bye og leverer ydelser, der omfatter efterforskning af svindel og økonomisk kriminalitet, undersøgelser af bestikkelse og korruption, analyse af retssager og forsikringskrav, finansiel analyse, risikovurderinger, interne revisioner og compliance-gennemgange samt bæredygtighedsrevisioner. Virksomhedens team af erfarne statsautoriserede revisorer arbejder sammen med advokatfirmaer, formuende privatpersoner, virksomheder og velgørende organisationer med henblik på at løse komplekse tvister, mindske risici og øge gennemsigtigheden i finansielle og operationelle processer.

"Ved at integrere vores retsmedicinske og efterforskningsmæssige ekspertise med Andersens globale platform kan vi levere en mere omfattende pakke af ydelser, der imødekommer kundernes behov fra risikostyring til løsning af komplekse tvister," udtaler Kingsley. "Dette samarbejde giver os mulighed for at skabe dybere indsigt, styrke kundernes position inden for compliance og hjælpe dem med en proaktiv frem for en reaktiv tilgang, alt imens vi leverer målbar værdi."

"Lighthouse Consultants' tekniske efterforskningskompetencer og dybdegående undersøgelser styrker vores evne til at håndtere de stigende kompleksiteter, som organisationer står over for i nutidens lovgivnings- og risikomiljø," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres ydelser supplerer vores samlede platform og videreudvikler vores integrerede løsninger, så vi kan imødekomme kundernes skiftende behov."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger.

