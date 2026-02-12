Eclipse signe un accord de partenariat avec BNP Paribas visant à alimenter sa prochaine phase de croissance

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Eclipse, l’une des principales sociétés de stockage, de développement et de négoce d’énergie par batterie, et BNP Paribas, l’une des plus grandes banques de la zone euro, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à accélérer le déploiement des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et à renforcer la résilience énergétique de l’Europe. Ce partenariat comprend un investissement stratégique de BNP Paribas dans Eclipse.

Grâce à son logiciel propriétaire d’algo-trading, Flowstream, Eclipse optimise en temps réel les actifs de stockage d’énergie par batterie pour ses propres actifs et ceux de tiers. En tant qu’acteur intégré du secteur des BESS, Eclipse développe, détient et exploite des actifs énergétiques à l’échelle industrielle. La société dispose actuellement d’un portefeuille de 16 projets en France et en Belgique, représentant une capacité totale de 850 MW.

Le partenariat avec BNP Paribas offre aux propriétaires d’actifs des solutions de financement sur mesure pour les projets BESS, ainsi que des instruments de couverture pour gérer le risque commercial et réduire le coût du capital au niveau des actifs. Cette collaboration permettra à Eclipse et BNP Paribas d’offrir conjointement des solutions d’achat à long terme, en tirant parti de la solidité financière et des capacités de structuration de BNP Paribas, ainsi que de l’expertise de pointe d’Eclipse en matière d’optimisation et de négociation continue, afin de soutenir le financement et le développement des projets de stockage par batterie. Ce partenariat s’appuie sur l’expertise de longue date de BNP Paribas sur les marchés physiques et financiers de l’électricité en Europe, où la banque négocie activement de l’électricité depuis plus de 20 ans.

Augustin Derville, cofondateur et directeur général d’Eclipse, déclare : « Eclipse a développé une expertise inégalée sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de stockage d’énergie par batterie, combinant le développement de projets et des capacités d’optimisation à l’échelle du réseau. Ce double modèle économique nous confère une compréhension unique de la dynamique du marché. Le partenariat avec BNP Paribas nous permettra d’offrir à nos clients des solutions de revenus à long terme et un financement solide des actifs afin de soutenir la croissance du stockage par batterie à travers l’Europe. »

« Ce partenariat innovant entre BNP Paribas et Eclipse reflète notre engagement commun à construire une infrastructure énergétique plus résiliente pour l’Europe », déclare Olivier Osty, directeur général adjoint de BNP Paribas Group et directeur général de BNP Paribas CIB. « En combinant l’expertise d’Eclipse dans le domaine du stockage industriel par batterie avec les capacités financières et de structuration de BNP Paribas, nous développons des solutions qui améliorent la flexibilité, l’efficacité et la durabilité du marché, aidant ainsi les services publics, les producteurs indépendants d’électricité et les entreprises à naviguer dans la transition tout en contribuant aux objectifs plus larges de l’UE en matière de résilience énergétique et d’autonomie stratégique. »

Alors que le paysage énergétique mondial continue d’évoluer, la demande en électricité augmente, sous l’effet de l’électrification des transports, des bâtiments et des processus industriels, ainsi que de la croissance démographique. Les énergies renouvelables devraient répondre à la quasi-totalité de la nouvelle demande, l’électricité représentant la moitié de la consommation énergétique mondiale d’ici le milieu du siècle. Cette transformation nécessite des structures de marché agiles et innovantes visant à soutenir la décentralisation, la stabilité du système et la durabilité.

Les marchés européens de l’électricité offrent de nombreuses opportunités d’investissement dans la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et les infrastructures connexes. Le partenariat entre Eclipse et BNP Paribas est bien placé pour jouer un rôle crucial dans le financement de cette nouvelle génération d’actifs énergétiques, en soutenant la transition énergétique tout en renforçant la sécurité énergétique et la stabilité du marché pour les producteurs et les consommateurs à travers l’Europe.

À propos d’Eclipse

Eclipse est une société de technologie d’infrastructure qui se concentre sur le développement et l’exploitation de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), optimisés par des algorithmes propriétaires d’optimisation et de négociation. Sa plateforme de négociation algorithmique pleinement opérationnelle est directement connectée aux bourses d’électricité européennes, ce qui permet une optimisation en temps réel de multiples sources de revenus, y compris l’accumulation de revenus et la négociation continue, tout en préservant les performances des batteries. En parallèle, Eclipse opère en tant que fournisseur indépendant de flexibilité, développant, détenant et exploitant des projets BESS à l’échelle du réseau. La société élargit également sa base d’actifs en concluant des contrats d’optimisation pour des propriétaires tiers de BESS, ce qui lui permet de gérer des systèmes supplémentaires.

