Andersen Consulting voegt Lighthouse Consultants toe

Lighthouse Consultants, opgericht door Managing Director Kingsley Bye, biedt diensten aan zoals onderzoek naar fraude en financiële misdrijven, onderzoek naar omkoping en corruptie, analyse van rechtszaken en verzekeringsclaims, financiële analyses, risicobeoordelingen, interne en compliance-audits en duurzaamheidsaudits. Het team van ervaren registeraccountants van de firma werkt samen met advocatenkantoren, vermogende particulieren, bedrijven en goede doelen om complexe geschillen op te lossen, risico's te beperken en de transparantie in financiële en operationele processen te vergroten.

"Door onze forensische en onderzoeksexpertise te integreren met het wereldwijde platform van Andersen, kunnen we een uitgebreider dienstenpakket leveren dat aansluit op de behoeften van onze klanten, van risicopreventie tot complexe geschillenbeslechting," aldus Kingsley. "Deze samenwerking stelt ons in staat om dieper inzicht te bieden, de compliance van onze klanten te versterken en hen te helpen een proactieve in plaats van reactieve aanpak te hanteren, terwijl we meetbare waarde leveren."

"De forensische expertise en de diepgang van het onderzoek van Lighthouse Consultants versterken ons vermogen om de toenemende complexiteit waarmee organisaties in de huidige regelgevings- en risico-omgeving te maken hebben, aan te pakken," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun diensten vormen een aanvulling op ons algehele platform en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van onze geïntegreerde oplossingen om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

