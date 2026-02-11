-

Palantir e Airbus estendono la collaborazione strategica

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) annuncia l’estensione della collaborazione stretta con Airbus attraverso un accordo pluriennale, confermando un rapporto che da oltre un decennio dà impulso all’innovazione nel settore aerospaziale. Ai sensi del rinnovo del contratto, Airbus continuerà a contare su Palantir per Skywise, la sua piattaforma di dati aperti per l’aviazione civile.

La piattaforma Skywise migliora la progettazione degli aerei e degli equipaggiamenti e consente una maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità nella produzione di aerei civili in tutto il comparto industriale Airbus. Inoltre ottimizza le operazioni delle compagnie aeree combinando dati tecnici di volo e dati operativi in un ambiente ricco di strumenti analitici, permettendo ai vettori di affrontare i problemi principali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media
Lisa Gordon, media@palantir.com

Industry:

Palantir Technologies Inc.

NASDAQ:PLTR
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Referente per i media
Lisa Gordon, media@palantir.com

More News From Palantir Technologies Inc.

Fedrigoni e Palantir avviano una collaborazione per accelerare la trasformazione operativa con l'IA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) ha annunciato oggi la sottoscrizione di una partnership pluriennale con Fedrigoni, un produttore di riferimento globale di carte speciali per packaging e altre applicazioni creative, etichette autoadesive, supporti grafici per la comunicazione visiva e applicazioni RFID. Questa alleanza strategica si propone di accelerare la trasformazione digitale di Fedrigoni sfruttando le capacità IA avanzate e le soluzioni innovative di Pala...

Il Ministero ucraino dell'istruzione e della scienza e Palantir collaborano alla creazione di condizioni sicure per l'attività didattica in presenza nelle scuole

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il Ministero dell'istruzione e della scienza, assieme a Palantir (NYSE:PLTR), un fornitore leader di sistemi IA, hanno sottoscritto un accordo, il cui principale obiettivo è la promozione di trasformazioni qualitative nel campo dell'istruzione per garantire che il massimo numero di bambini possa accedere ad attività di apprendimento in presenza. L'accordo, stipulato inizialmente per un periodo di 12 mesi, sosterrà l'iniziativa ufficiale School Offline del governo, volta...

Palantir rinnova la partnership per la trasformazione digitale con UniCredit per altri cinque anni

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), produttore leader di sistemi di intelligenza artificiale (AI), ha annunciato oggi di aver rinnovato la sua partnership con UniCredit S.p.A finalizzata alla fornitura del sistema operativo Palantir Foundry per accelerare la trasformazione digitale della banca, aiutandola ad incrementare i ricavi e a mitigare i rischi. La collaborazione tra Palantir e UniCredit è iniziata nel 2018 quando la banca era alla ricerca di una tecnologia...
Back to Newsroom