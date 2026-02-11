Lighthouse Consultants se une a Andersen Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Lighthouse Consultants, una firma de consultoría con sede en Londres especializada en auditoría forense e investigaciones financieras.

Fundada por su director general, Kingsley Bye, Lighthouse Consultants ofrece servicios que incluyen investigaciones sobre fraude, delitos financieros, soborno y corrupción, análisis de litigios y reclamos de seguros, análisis financiero, evaluaciones de riesgo, revisiones internas y de cumplimiento, y auditorías de sostenibilidad. El equipo de contadores certificados de la empresa posee una vasta experiencia y trabaja con estudios jurídicos, personas con patrimonio alto, empresas y organizaciones sin fines de lucro para resolver disputas complejas, mitigar riesgos y promover una mayor transparencia en los procesos financieros y operativos.

“Al integrar nuestra experiencia en auditoría forense e investigación con la plataforma global de Andersen, podemos ofrecer un conjunto de servicios más completo para responder a las diversas necesidades de los clientes, desde la prevención de riesgos hasta la resolución de disputas complejas”, señaló Kingsley. “Este acuerdo de colaboración nos permite profundizar nuestros análisis e investigaciones, fortalecer las políticas de cumplimiento de nuestros clientes y ayudarlos a adoptar un enfoque proactivo en lugar de reactivo, con resultados concretos”.

“La oferta de servicios en el ámbito forense y el sólido enfoque analítico de Lighthouse Consultants refuerzan nuestra capacidad para abordar los desafíos crecientes que enfrentan las organizaciones en el sector regulatorio y de riesgos en la actualidad”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Sus servicios complementan nuestra plataforma integral y amplían nuestra cartera de soluciones integradas para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación impulsada por inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se articula con el modelo de servicios integrales de Andersen Global, brindando servicios de primer nivel en el área de consultoría internacional, fiscal, jurídica, de valoración, movilidad global y asesoramiento por medio de una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.