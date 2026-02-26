MASARAT Mobility Park kündigt Vereinbarungen mit dem TASARU Supplier Hub an, um die Lokalisierung der Automobilfertigung voranzutreiben

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Der MASARAT Mobility Park, Saudi-Arabiens erste Adresse für die Automobil- und Mobilitätsindustrie, hat Entwicklungspachtverträge mit dem TASARU Supporter Hub abgeschlossen, einer strategischen Initiative von TASARU Mobility Investments (einem PIF-Unternehmen). Diese Partnerschaft trägt zur langfristigen industriellen Lokalisierung bei, stärkt die nationale Automobilzulieferkette und führt zu einer erheblichen Steigerung des Wertversprechens des Parks für Originalgerätehersteller (Original Equipment Manufacturers, OEMs) und Zulieferer.

Wie im Rahmen der 4. Ausgabe des PIF Private Sector Forum 2026 angekündigt, bieten diese Vereinbarungen dem TASARU Supplier Hub die Möglichkeit, Produktionsstätten im MASARAT Mobility Park zu errichten, um globale Tier-1-Automobilzulieferer für OEMs wie Ceer, die erste saudische Elektrofahrzeugmarke, und Lucid Motors zu beherbergen. Diese im King Salman Automotive Cluster in der Sonderwirtschaftszone (Special Economic Zone, SEZ) der King Abdullah Economic City (KAEC) angesiedelte Initiative ist ein strategischer Schritt zur Beschleunigung der Bestrebungen des Königreichs, im Einklang mit der Saudi Vision 2030 ein Automobil- und Mobilitätsökosystem von Weltklasse aufzubauen.

Der MASARAT Mobility Park wird durch diese Zusammenarbeit ein integriertes, undustrielles Umfeld schaffen, das für Investitionen bereit und darauf ausgelegt ist, fortschrittliche Fertigungsprozesse zu unterstützen, die Lieferantenstruktur zu optimieren und eine effiziente Logistik und operative Konnektivität zu ermöglichen. Damit und durch die Nähe zu den OEMs innerhalb des King Salman Automotive Clusters stärkt der Park seine Rolle als wichtiger Wegbereiter für die Lokalisierung der Automobil-Lieferkette.

Tienie Ferreira, CEO des MASARAT Mobility Park, kommentierte:

„Diese Vereinbarungen sind ein strategisch wichtiger Schritt, um den MASARAT Mobility Park als speziell für die Automobilfertigung entwickelte Plattform voranzubringen. Durch die Partnerschaft mit TASARU Supplier Hub wird die Lokalisierung wichtiger Zulieferer beschleunigt, die Lieferkettenbereitschaft gestärkt und das Wachstum eines wettbewerbsfähigen Automobil-Ökosystems innerhalb des KAEC unterstützt. Diese Entwicklung deckt sich voll und ganz mit den Zielen der Saudi Vision 2030, einen resilienten, global wettbewerbsfähigen Automobil- und Mobilitätssektor aufzubauen.“

Abdulaziz Almutairi, CEO des TASARU Supporter Hub, fügte hinzu: „Der TASARU Supporter Hub wurde entwickelt, um industrielle Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen. Indem wir globale Tier-1-Zulieferer in eine für Investitionen bereitstehende Plattform integrieren, fördern wir lokale Inhalte, ermöglichen eine schnellere Zeit bis zur Produktionsaufnahme und intensivieren die Beteiligung des privaten Sektors, was direkt die Ziele der Vision 2030 für eine wettbewerbsfähige, exportfähige Automobilzulieferkette unterstützt.“

Dieser Meilenstein unterstreicht die Rolle des MASARAT Mobility Park als strategische industrielle Plattform innerhalb des King Salman Automotive Cluster, die internationale Unternehmen der Automobilbranche anzieht und Hersteller, Zulieferer und Dienstleister in einem einzigen Ökosystem integriert. Die Vereinbarung unterstützt die Lokalisierung von Fertigungskapazitäten, fördert die Diversifizierung der Wirtschaft, schafft hochwertige Arbeitsplätze und stärkt die Position Saudi-Arabiens als regionales und globales Drehkreuz für die Automobil- und Mobilitätsindustrie.

*Quelle: AETOSWire

