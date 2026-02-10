A Suntory Global Spirits melhora a cultura de segurança da empresa por meio da avaliação CultureSight® da ISN®

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A ISN, líder global em serviços de gerenciamento de informações de prestadores de serviços e fornecedores, anunciou que a Tequila Sauza, uma divisão da Suntory Global Spirits (Suntory) e líder na indústria de bebidas, implantou a avaliação CultureSight da ISN para capturar as percepções sobre a cultura de segurança dos funcionários e prestadores de serviços em toda a sua fábrica de tequila em Tequila, Jalisco. O CultureSight forneceu à Tequila Sauza informações valiosas sobre a comunicação, a coesão e as expectativas comportamentais da força de trabalho, que irão impulsionar melhorias nos processos internos e na preparação dos contratados.

“Os insights obtidos por meio da avaliação CultureSight da ISN estão moldando nossa abordagem de engajamento de contratados, treinamento e desempenho em todo o canteiro de obras da Tequila Sauza”, afirmou Juan José, gerente de EHS e Sustentabilidade da Tequila Sauza. “A ISN forneceu suporte excepcional durante todo o processo de avaliação, do planejamento à execução, superando as expectativas da Tequila Sauza.”

Com sede em Nova York, a Suntory opera instalações de produção em quatro países, incluindo a fábrica da Tequila Sauza no México. A Suntory implementou inicialmente o ISNetworld nos Estados Unidos e expandiu seu uso para o México. Além da avaliação da cultura de segurança CultureSight, a Tequila Sauza gerencia a conformidade dos contratados por meio de ferramentas e serviços do ISNetworld, como o RAVS 360™, que auxilia os contratados a identificar lacunas em suas políticas de EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) e culturas de segurança da empresa; o Treinamento On-line, para ministrar a integração dos trabalhadores contratados; e a Qualificação de Treinamento, que ajuda a garantir que os trabalhadores contratados estejam devidamente treinados e qualificados antes de iniciarem suas atividades no local.

“A abordagem proativa da Tequila Sauza na avaliação e implementação do feedback da força de trabalho estabelece um forte exemplo de um programa de gestão de contratados de excelência”, afirmou Brittany Surine, vice-presidente executiva de Desenvolvimento de Negócios da ISN. “A ISN tem orgulho de apoiar a visão da empresa por uma força de trabalho mais segura e engajada e de ajudar a alinhar as iniciativas de segurança da Tequila Sauza aos padrões globais da Suntory.”

Sobre a ISN

A ISN é líder global em gestão de informações de prestadores de serviços e fornecedores, com mais de 25 anos de experiência conectando 900 clientes contratantes em setores de capital intensivo com 90.000 prestadores de serviços e fornecedores ativos para promover segurança, saúde e sustentabilidade no local de trabalho. As marcas da ISN incluem a ISNetworld®, uma plataforma global on-line de gestão de prestadores de serviços e fornecedores, a Transparency-One®, uma plataforma de sourcing responsável criada para trazer transparência à gestão da cadeia de suprimentos, e a Empower®, um aplicativo para trabalhadores criado para mantê-los em movimento.

A ISN possui 12 escritórios ao redor do mundo que oferecem suporte e treinamento premiados para seus clientes em mais de 85 países. A ISN se orgulha de liderar esforços globais para melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de gestão de contratados e fornecedores e de atuar como um fórum de classe mundial para compartilhar melhores práticas do setor, realizar benchmarking de desempenho, fornecer insights de dados entre seus membros e ajudar tomadores de decisão, incluindo membros de conselhos, a garantir que o risco de contratados e fornecedores seja avaliado e monitorado. Para informações adicionais, visite isn.com.

About Suntory Global Spirits

A Suntory Global Spirits é líder mundial em bebidas destiladas premium, com a missão de inspirar conexões humanas. Empresa global com aproximadamente 6.000 colaboradores em quase 30 países, a Suntory Global Spirits é guiada por seus valores fundamentais de Yatte Minahare, Growing for Good e Giving Back to Society. A estratégia de sustentabilidade Proof Positive da empresa inclui metas ambiciosas e investimentos voltados a impulsionar mudanças sustentáveis e gerar um impacto positivo no planeta, nos consumidores e nas comunidades. Para informações adicionais, visite suntoryglobalspirits.com e drinksmart.com.

