MASARAT Mobility Park anuncia acuerdos con TASARU Supplier Hub para impulsar la localización de la manufactura automotriz

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--MASARAT Mobility Park, el principal destino de Arabia Saudita para las industrias automotriz y de movilidad, firmó acuerdos de arrendamiento para desarrollo con TASARU Supplier Hub, una iniciativa estratégica de TASARU Mobility Investments (una empresa del PIF). Esta alianza respalda la localización industrial a largo plazo, refuerza la cadena de suministro automotriz nacional y mejora significativamente la propuesta de valor del Parque para fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores.

Tal como se anunció en la 4.ª edición del Foro del Sector Privado del PIF 2026, estos acuerdos permiten a TASARU Supplier Hub desarrollar instalaciones de manufactura en MASARAT Mobility Park para alojar a proveedores automotrices globales de nivel 1 que abastecen a OEM como Ceer, la primera marca saudí de vehículos eléctricos, y Lucid Motors. Ubicada dentro del King Salman Automotive Cluster, en la Zona Económica Especial (SEZ) de King Abdullah Economic City (KAEC), esta iniciativa representa un paso estratégico para acelerar la ambición del Reino de construir un ecosistema automotriz y de movilidad de clase mundial alineado con la Visión Saudita 2030.

A partir de esta colaboración, MASARAT Mobility Park proporcionará un entorno industrial integrado y listo para la inversión, diseñado para apoyar operaciones de manufactura avanzada, agilizar la instalación de proveedores y permitir una logística y conectividad operativa eficientes, lo que fortalecerá el rol de Park como habilitador clave de la localización de la cadena de suministro automotriz. Gracias a su proximidad con los OEM del King Salman Automotive Cluster, Park consolida su papel como un actor fundamental en la localización de la cadena de suministro del sector.

Tienie Ferreira, CEO de MASARAT Mobility Park, comentó:

“Estos acuerdos representan un paso estratégico para avanzar a MASARAT Mobility Park como una plataforma diseñada específicamente para la manufactura automotriz. La colaboración con TASARU Supplier Hub acelera la localización de proveedores críticos, fortalece la preparación de la cadena de suministro y apoya el crecimiento de un ecosistema automotriz competitivo dentro de KAEC. Este desarrollo se alinea con los objetivos de la Visión Saudita 2030 de construir un sector automotriz y de movilidad resiliente y competitivo a nivel global”.

Abdulaziz Almutairi, CEO de TASARU Supplier Hub, agregó: “TASARU Supplier Hub está diseñado para traducir la ambición industrial en ejecución. Al incorporar proveedores globales de nivel 1 dentro de una plataforma lista para inversión, impulsamos el contenido local, habilitamos un tiempo más rápido hacia la producción y profundizamos la participación del sector privado, apoyando directamente los objetivos de la Visión 2030 para una cadena de suministro automotriz competitiva y orientada a la exportación”.

Este hito refuerza el rol de MASARAT Mobility Park como plataforma industrial estratégica dentro del King Salman Automotive Cluster, lo que atrae a actores automotrices internacionales e integra fabricantes, proveedores y prestadores de servicios en un mismo ecosistema. El acuerdo apoya la localización de capacidades de manufactura, impulsa la diversificación económica, crea empleos de alto valor y fortalece la posición de Arabia Saudita como un centro regional y global para las industrias automotriz y de movilidad.

*Fuente: AETOSWire

