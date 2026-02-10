MASARAT Mobility Park propulse la fabrication automobile locale grâce à un partenariat stratégique avec TASARU Supplier Hub

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--MASARAT Mobility Park, la destination phare de l’Arabie saoudite dédiée aux industries automobiles et de la mobilité, a conclu des accords de bail de développement avec TASARU Supplier Hub, une initiative stratégique de TASARU Mobility Investments (une société du PIF). Ce partenariat soutient la localisation industrielle à long terme, renforce la chaîne d’approvisionnement automobile nationale et améliore significativement la proposition de valeur du parc pour les constructeurs d’équipements d’origine (OEM) et les fournisseurs.

Comme annoncé lors de la 4ᵉ édition du PIF Private Sector Forum 2026, ces accords permettent à TASARU Supplier Hub de développer des installations de fabrication au sein de MASARAT Mobility Park afin d’accueillir des fournisseurs automobiles mondiaux de niveau 1 (Tier 1) au service des OEM, tels que Ceer, la première marque saoudienne de véhicules électriques, et Lucid Motors. Située au cœur du King Salman Automotive Cluster, dans la Zone Économique Spéciale (SEZ) de la Ville Economique du roi Abdallah, cette initiative constitue une étape stratégique majeure pour accélérer l’ambition du Royaume de développer un écosystème automobile et de mobilité de classe mondiale, conformément à la Vision 2030.

Grâce à cette collaboration, MASARAT Mobility Park offrira un environnement industriel intégré et prêt à l’investissement, conçu pour soutenir des opérations de fabrication avancée, faciliter l’implantation des fournisseurs et assurer une logistique efficace ainsi qu’une connectivité opérationnelle optimale, renforçant ainsi le rôle du parc en tant que catalyseur clé de la localisation de la chaîne d’approvisionnement automobile. Bénéficiant de sa proximité avec les OEM au sein du King Salman Automotive Cluster, le parc consolide sa position de facilitateur stratégique dans le développement et l’ancrage local de la chaîne de valeur automobile.

Tienie Ferreira, PDG de MASARAT Mobility Park, a déclaré : « Ces accords marquent une étape structurante dans l’évolution de MASARAT Mobility Park en tant que plateforme industrielle intégrée, spécifiquement conçue pour soutenir la fabrication automobile de nouvelle génération. Le partenariat avec TASARU Supplier Hub accélère la localisation des fournisseurs stratégiques et critiques, renforce la maturité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, et contribue à l’émergence d’un écosystème automobile hautement compétitif au sein de la Ville Economique du roi Abdallah. Cette initiative s’aligne pleinement sur les ambitions de la Vision 2030, visant à établir un secteur automobile et de la mobilité robuste, innovant et compétitif à l’échelle mondiale ».

Pour sa part, Abdulaziz Almutairi, PDG de TASARU Supplier Hub, a ajouté : « TASARU Supplier Hub a été conçu pour concrétiser l’ambition industrielle par l’exécution. En intégrant des fournisseurs mondiaux de rang 1 (Tier 1) au sein d’une plateforme prête à l’investissement, nous renforçons le contenu local, favorisons les délais de mise en production et intensifions la participation du secteur privé. De cette manière, nous contribuons directement aux objectifs de la Vision saoudienne 2030, visant à bâtir une chaîne d’approvisionnement automobile compétitive et orientée vers l’exportation ».

Cette étape clé renforce le rôle de MASARAT Mobility Park en tant que plateforme industrielle stratégique au sein du King Salman Automotive Cluster, attirant des acteurs automobiles internationaux et intégrant constructeurs, fournisseurs et prestataires de services au sein d’un écosystème unifié. L’accord soutient la localisation des capacités de production, favorise la diversification économique, génère des emplois à forte valeur ajoutée et consolide la position de l’Arabie saoudite en tant que pôle régional et mondial de référence pour les industries automobile et de la mobilité.

*Source: AETOSWire