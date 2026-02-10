IEO y Laife Reply unen fuerzas para digitalizar su biobanco con inteligencia artificial

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--La División de Patología del Instituto Europeo de Oncología (IEO) y Laife Reply, la empresa de Reply Group especializada en soluciones de IA y big data para el sector sanitario, han iniciado una colaboración para desarrollar BiancaBianca, el primer proyecto de Italia destinado a crear un biobanco digital con tecnología de IA diseñado como parte integral de la práctica del diagnóstico clínico. La iniciativa forma parte de un proceso de innovación tecnológica más amplio que integra estructuralmente la investigación y el desarrollo en los procesos de diagnóstico rutinarios en patología, transformando el flujo de trabajo tradicional de las muestras histopatológicas en un ecosistema digital integral. La digitalización completa de los flujos de trabajo de diagnóstico histopatológico y molecular tiene como objetivo hacer que los análisis sean más eficientes, ampliables y reproducibles, sentando las bases de la evolución del diagnóstico oncológico asistido por IA.

Seleccionado en el contexto del programa «Agreements for Innovation» promovido por el Ministerio de Empresas y Made in Italy (MIMIT) italiano, y basándose en una colaboración bien establecida entre el IEO y Reply, el proyecto BIANCA implica inicialmente la digitalización de muestras histopatológicas utilizando escáneres de última generación capaces de generar imágenes digitales de ultra alta resolución de muestras de tejido. En esta plataforma se desarrollan y entrenan algoritmos de inteligencia artificial para analizar imágenes y ayudar a los patólogos en el análisis histológico y molecular, así como en la formulación de hipótesis clínicas y diagnósticas.

Iniciado a finales de 2024 con una duración prevista de 30 meses, el proyecto ha llegado ahora a su ecuador. El extenso archivo de muestras histopatológicas recopiladas a lo largo de los años por el Biobanco del IEO se encuentra actualmente en una fase avanzada de digitalización. Al mismo tiempo, Laife Reply está trabajando en estrecha colaboración con el equipo conjunto de Patología y Sistemas de Información del IEO para entrenar algoritmos de IA para diferentes tipos de cáncer. Esto incluye la introducción de soluciones algorítmicas avanzadas basadas en mecanismos de autoanotación, capaces de etiquetar automáticamente los hallazgos patológicos en las imágenes, lo que reduce la carga de trabajo manual de los médicos, acelera el entrenamiento de los modelos, mejora la precisión y permite la replicabilidad a gran escala.

El proyecto también está explorando el uso de algoritmos multimodales capaces de combinar imágenes histopatológicas con datos clínicos estructurados para identificar y analizar nuevos biomarcadores. En concreto, ya se están llevando a cabo actividades de investigación sobre enfermedades específicas, con el objetivo de predecir información que actualmente solo se puede obtener mediante pruebas complejas, reduciendo así el tiempo, los costes y el impacto general en los pacientes.

«Bianca supone un punto de inflexión para la patología oncológica», afirmó el profesor Nicola Fusco, director de la División de Patología del IEO . «La integración de la digitalización y la IA permite una mejora significativa en la calidad, la estandarización y la reproducibilidad del diagnóstico, tanto histopatológico como molecular, al optimizar todo el flujo de trabajo, reducir los tiempos de elaboración de informes, racionalizar los costes y mejorar la eficiencia general de los servicios de diagnóstico de nuestros pacientes. Al mismo tiempo, el proyecto contribuye a la formación de una nueva generación de patólogos con habilidades altamente especializadas, capaces de combinar conocimientos morfológicos y moleculares con herramientas digitales avanzadas y algoritmos de IA, sentando las bases para una evolución sostenible del diagnóstico oncológico».

«Con Bianca, colaboramos con el IEO para favorecer la evolución de la patología en el ámbito oncológico», afirma Carlo Malgieri, socio de Laife Reply. «No se trata solo de aplicar la inteligencia artificial a casos individuales, sino de crear un entorno ampliable e industrializable diseñado para ofrecerse a hospitales y organizaciones sanitarias más pequeñas. El entorno integra la digitalización de muestras, algoritmos avanzados e infraestructuras analíticas de alto rendimiento. Este enfoque permite apoyar a los médicos, habilitar nuevos servicios para los sistemas sanitarios y la investigación oncológica, y garantizar la transparencia y la claridad, elementos clave para asegurar que todas las decisiones respaldadas por algoritmos sean fiables».

Laife Reply

Laife Reply es una empresa de Reply Group que opera en los sectores de la salud, el bienestar y la industria farmacéutica. Desarrolla soluciones de inteligencia artificial que abarcan desde el diagnóstico por imagen, el descubrimiento de fármacos y la terapia digital hasta el procesamiento del lenguaje natural para el análisis de datos no estructurados. https://www.reply.com/laife-reply/en

IEO: Instituto Europeo de Oncología

The El Instituto Europeo de Oncología (IEO) es un instituto científico dedicado a la investigación, la hospitalización y la asistencia sanitaria (IRCCS) y un centro de referencia internacional en el campo de la oncología. El Instituto ha desarrollado un modelo de atención innovador basado en principios clave como el enfoque centrado en el paciente, la integración total entre la investigación y la actividad clínica, el diagnóstico precoz y la prevención. Esto se complementa con una estrategia basada en datos, que permite el rápido desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para acelerar el diagnóstico y mejorar la eficiencia de las pautas terapéuticas. https://www.ieo.it/en/

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Reply es una red de empresas altamente especializadas que prestan servicios a importantes grupos industriales que operan en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la industria y los servicios, la banca, los seguros y la administración pública, en la definición y el desarrollo de modelos de negocio adaptados a los nuevos paradigmas de la IA, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.