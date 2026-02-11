Umm Al Qura for Development & Construction Company圆满完成2026年房地产未来论坛参展工作

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Umm Al Qura for Development & Construction Company是麦加Masar Destination项目的持有方、开发方和运营方，该公司以战略合作伙伴身份完成了本届房地产未来论坛(RFF)的参展工作。本届论坛于1月26日至28日在利雅得举办，由市政、农村事务和住房大臣Majid bin Abdullah Al-Hogail阁下主办。

公司展台获得了投资者和参会者的广泛关注，现场展示了Masar Destination的核心业态、可投资机会和项目最新进展，同时重点介绍了近几个月取得的重大成果。

论坛期间，Umm Al Qura for Development & Construction宣布通过其授权开发商推出统一的数字化产权平台。该平台以阿拉伯语和英语提供准确、全面的信息，从而提升开发全流程的透明度和治理水平。

与本次论坛参展同期，Masar Destination项目近期荣获LEED社区类金级认证，成为项目发展的重要里程碑。该认证体现了Masar坚守最高国际可持续发展标准，以及打造兼顾环境、社会和经济因素的综合城市环境的承诺。

这一成果巩固了Masar作为麦加市中心领先城市开发项目的地位，也体现了项目持续契合“沙特2030愿景”目标，助力构建可持续城市典范，提升生活品质，满足未来发展愿景。

通过积极参与房地产未来论坛，Umm Al Qura for Development & Construction再次承诺，将按照最高国际标准开发Masar项目，并深化战略伙伴关系，推动可持续城市发展。这些举措在为圣城的访客和居民提供支持的同时，呼应了沙特王国打造规划完善的可持续城市未来的愿景。

来源： AETOSWire

