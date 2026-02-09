États-Unis : TotalEnergies fournira 1 GW de capacité solaire pour alimenter les data centers texans de Google pendant 15 ans

PARIS & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé deux nouveaux contrats d’achat d’électricité long terme (PPA) pour fournir 1 GW de capacité solaire – soit 28 TWh d’électricité renouvelable sur 15 ans – aux data centers de Google situés au Texas. Cette électricité proviendra de deux parcs solaires détenus par TotalEnergies et en cours de développement dans l’État : Wichita (805 MWc) et Mustang Creek (195 MWc), dont la construction devrait débuter au deuxième semestre 2026.

Une solution fiable pour accompagner dès aujourd’hui le développement de l’IA

Ces PPAs d’une capacité totale de 1 GW s’ajoutent à ceux de 1,2 GW récemment signés par Clearway, développeur de projets renouvelables basé en Californie et détenu à 50 % par TotalEnergies, pour alimenter les data centers de Google sur les marchés de l’électricité régionaux d’ERCOT (Texas), PJM (Nord-Est) et SPP (Centre).

Les parcs solaires Wichita et Mustang Creek généreront d’importantes retombées pour les populations locales. Plusieurs centaines d’emplois seront créés pendant la construction, et d’importantes recettes fiscales contribueront au financement des services publics pendant toute la durée de vie des projets.

« Nous nous réjouissons de fournir de l’électricité renouvelable aux installations de Google au Texas. Ces deux accords représentent le plus important volume d’achat d’électricité renouvelable jamais signé par TotalEnergies aux États-Unis. Ils témoignent de notre stratégie consistant à livrer des solutions renouvelables sur mesure pour répondre aux besoins des acteurs du numérique et notamment des data centers », a déclaré Marc-Antoine Pignon, directeur Renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis. « Avec ces PPAs, TotalEnergies répond aussi au défi de la disponibilité du foncier et de l’alimentation électrique des data centers en ouvrant des possibilités de collocation à grande échelle. »

« Soutenir un réseau électrique solide, stable et abordable est une priorité absolue à mesure que nous développons notre infrastructure », a déclaré Will Conkling, Directeur Clean Energy and Power chez Google. « Notre accord avec TotalEnergies apporte une nouvelle capacité de production indispensable au système local, augmentant la quantité d’électricité fiable et abordable disponible pour l’ensemble de la région. »

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de 10 GW de capacité brute d’actifs terrestres solaires, éoliens et de stockage par batteries en opération aux États‑Unis, dont 400 MW sur le marché PJM dans le Nord‑Est du pays et 5 GW sur le marché ERCOT au Texas.

***

Des solutions sur mesure adaptées aux clients de TotalEnergies partout dans le monde

Ces contrats de fourniture d’électricité à Google s’ajoutent à ceux déjà signés par TotalEnergies avec Airbus, SWM, Google, Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin octobre 2025, TotalEnergies disposait de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s’engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC).