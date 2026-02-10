Vitura sécurise 16.000 m² dans Arcs de Seine

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vitura (Paris:VTR):

Pour Vitura, le début d’année a été marqué par le renouvellement de locataires de premier plan, pour un total de 16.000 m², soit un tiers de l’immeuble Arcs de Seine à Boulogne-Billancourt.

Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que d’appareils intelligents, a notamment fait le choix de prolonger son bail pour une durée ferme de 9 ans.

Ces transactions ont permis de porter la durée moyenne résiduelle des baux de l’actif à plus de 7 années. Le taux d’occupation se maintient à 80%.

Campus unique en bord de Seine, au cœur du hub français des médias et des télécommunications, Arcs de Seine a bénéficié de programmes d’investissement ambitieux et responsables afin d’offrir à ses utilisateurs des espaces de travail combinant flexibilité et bien-être. L’actif s’inscrit dans les meilleurs standards du marché et dispose d’un pôle de services communs de niveau hôtelier : réception, salles de réunion, auditorium, fitness, business center, dispositif complet de restauration, parking et conciergerie. Doublement certifié NF HQE™ Exploitation et BREEAM In-Use International depuis 2013, il bénéficie également d’un parc paysager privatif de 3 000 m².

Arcs de Seine compte également des locataires de référence comme Bouygues Telecom et Idex, leader sur le marché des énergies locales et renouvelables. Ces marques de confiance de grandes signatures confirment l’attractivité des immeubles de la foncière et la pertinence de sa stratégie d’asset management.

Dans ces transactions locatives, Vitura été conseillée par JLL et Linklaters.

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2025 à 872 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura figure dans le top 20 % du classement 2025 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

Retrouvez-nous sur : LinkedIn