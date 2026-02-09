-

FlexTrade integra FX Spot+ y EBS Market de CME Group para reforzar la operativa en divisas

La iniciativa permitirá a los clientes de FlexTrade FX acceder directamente a los principales mercados de divisas de CME Group dentro de FlexFX.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), líder global en sistemas de ejecución y gestión de órdenes para múltiples activos, anunció hoy la integración del sistema de órdenes centralizado (CLOB) de EBS Market de CME Group y de su plataforma FX Spot+. La iniciativa tiene como objetivo ampliar y diversificar la liquidez disponible para los usuarios de FlexFX de FlexTrade, facilitándoles el acceso al mercado spot (al contado) de CME Group a través de FX Spot+.

EBS Market ofrece liquidez ejecutable y anónima, sin derecho de rechazo de la operación (last look), y es una plataforma tanto para grandes participantes del mercado que buscan liquidez en divisas en un entorno de negociación abierto (all-to-all) con un sistema de órdenes centralizado (CLOB), como para bancos creadores de mercado que cubren su riesgo en divisas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

