-

FlexTrade integreert FX Spot+- en EBS Market-aanbod van CME Group voor verbeterde FX-handel

Dankzij dit initiatief krijgen FlexTrade FX-klanten naadloos toegang tot de belangrijkste FX-markten van CME Group binnen FlexFX.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), een wereldwijde leider in multi-asset uitvoerings- en ordermanagementsystemen, heeft vandaag een integratie aangekondigd met het Central Limit Order Book (CLOB) van EBS Market van CME Group en het bijbehorende FX Spot+-platform. Deze stap is bedoeld om de beschikbare liquiditeitsbronnen voor de FlexFX-gebruikers van FlexTrade te diversifiëren en te verdiepen door middel van een integratie met de substantiële liquiditeitspools van CME Group voor spottransacties via FX Spot+.

EBS Market biedt betrouwbare, anonieme liquiditeit en geen last-look prijsstelling en is een platform voor zowel grote marktpartijen die op zoek zijn naar FX-liquiditeit in een all-to-all CLOB, als voor market-making banken die FX-risico's willen afdekken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mark Kersteen
Mark.Kersteen@FlexTrade.com
o: +1 646-736-1477

Industry:

FlexTrade Systems

Details
Headquarters: Great Neck, New York
CEO: Vijay Kedia
Employees: 570
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mark Kersteen
Mark.Kersteen@FlexTrade.com
o: +1 646-736-1477

More News From FlexTrade Systems

Samenvatting: KCx integreert bedrijfseigen gegevens in FlexTrade's AI-assistent, FlxAI

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems, een wereldleider in de uitvoering van meerdere activa en orderbeheersystemen, en Kepler Cheuvreux, een toonaangevende onafhankelijke Europese financiële instelling via zijn uitvoeringsdiensten van KCx, kondigde vandaag aan dat KCx's verfijnd analytisch pakket rechtstreeks beschikbaar zal zijn via de AI-assistent van FlexTrade, FlxAI, om intelligente, hoogwaardige inzichten te bieden in de werkstromen van klanten. Met snelle ontwikkelingen in AI herdef...

Samenvatting: FlexTrade is de eerste aanbieder die orderstatusupdates van Goldman Sachs aanbiedt via API

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), een wereldleider in multi-asset uitvoerings- en orderbeheersystemen, heeft vandaag aangekondigd dat de realtime orderstatusupdates (OSU's) van Goldman Sachs voor algoritmische orders rechtstreeks kunnen worden gestreamd naar FlexTrade's OEMS Order Blotter via een nieuwe bedrijfseigen API. Dit verandert fundamenteel de wijze waarop Goldman Sachs data levert aan buy-side klanten. De aankondiging is onderdeel van de nieuwe reeks realtime waa...

Samenvatting: FlexTrade werkt met LoopFX samen om geoptimaliseerde FX-tradingmogelijkheden aan te bieden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), een internationale leider in multi-asset uitvoering- en orderbeheersystemen, en LoopFX, een liquiditeitsplatform gespecialiseerd in het matchen van grote FX-trades, maakten vandaag bekend dat wederzijdse klanten kunnen gebruik maken van een niewe, naadloze integratie tussen FlexFX en LoopFX. Deze zet is ontworpen om de omvang van beschikbare werkbare liquiditeitsopties te verruimen tijdens het uitvoeren van grote FX-trades, via LoopFX, bi...
Back to Newsroom