FlexTrade integreert FX Spot+- en EBS Market-aanbod van CME Group voor verbeterde FX-handel

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), een wereldwijde leider in multi-asset uitvoerings- en ordermanagementsystemen, heeft vandaag een integratie aangekondigd met het Central Limit Order Book (CLOB) van EBS Market van CME Group en het bijbehorende FX Spot+-platform. Deze stap is bedoeld om de beschikbare liquiditeitsbronnen voor de FlexFX-gebruikers van FlexTrade te diversifiëren en te verdiepen door middel van een integratie met de substantiële liquiditeitspools van CME Group voor spottransacties via FX Spot+.

EBS Market biedt betrouwbare, anonieme liquiditeit en geen last-look prijsstelling en is een platform voor zowel grote marktpartijen die op zoek zijn naar FX-liquiditeit in een all-to-all CLOB, als voor market-making banken die FX-risico's willen afdekken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.