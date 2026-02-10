-

Kirin與Immunosens共同開發自檢服務，利用尿液IgA直覺式呈現人體免疫狀態

日本東京和大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings)和Immunosens Co., Ltd. (Immunosens)已啟動一項獨創「自檢服務*1」的共同開發，旨在直覺式呈現人體的免疫狀態。

Kirin Holdings透過KIRIN健康創新基金對Immunosens進行了投資*2。該基金是公司於2023年2月與日本首屈一指的獨立創投公司Global Brain Corporation共同設立的企業創投基金。雙方一直在探索將Immunosens專有的POCT*3裝置做為健康管理工具的應用潛力，以協助消費者在疾病前期維持健康。

Kirin Holdings現已與Immunosens簽署委託研究協議。透過結合Immunosens的專有技術，以及Kirin在全球首次發現*4的與漿細胞樣樹突細胞(pDC)活性相關的尿液標記，兩家公司旨在開發一款簡單而又高精確度的免疫功能視覺化服務。

2025年5月公布的檢測服務為郵寄式檢測，可讓個人定期監測自身免疫狀態*5。與此不同，本次與Immunosens共同開發的服務為POCT解決方案，使用者可在家中或其他場所隨時便捷檢測自身免疫狀態。透過同步推進這兩項服務的開發，Kirin Holdings旨在提供貼合個人需求的免疫狀態洞察，協助消費者養成「免疫保健」*6的習慣。

本服務為健康檢查，用於協助個人審視生活習慣，不用於疾病的診斷、治療和預防。

2023年2月9日公司新聞稿：KIRIN健康創新基金投資小型、低成本、高靈敏度醫療檢測裝置開發商IMMUNOSENS | 2023 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

即時檢測(POCT)：在診所、家庭、偏遠地區、災害現場等各類醫療場景中展開的即時檢測的統稱。

 

2025年10月3日公司新聞稿：全球首次發現可反映漿細胞樣樹突細胞(pDC)活性的尿液因子。| 2025 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

2025年5月22日公司新聞稿[僅日文]：啟動可直覺式呈現免疫狀態的獨創檢測服務的開發！| 2025 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

養成規律作息、均衡飲食、充足睡眠、適度運動等支援免疫系統的健康生活習慣。

研發背景與目的

近年來，流感、新冠病毒以外的多種傳染病全年持續傳播，健康管理的重要性進一步彰顯。在此背景下，人們不僅關注感染防控，也愈發重視對維持堅實健康基礎至關重要的「免疫保健」。

Kirin憑藉長期累積的發酵技術推進免疫相關研究，並採取措施協助消費者建立「免疫保健」習慣。透過這些努力，我們已證實，清晰呈現個人免疫狀態能夠提升人們對「免疫保健」的意識，並鼓勵他們採取行動。

此外，我們還發現，透過檢測尿液IgA濃度可判斷做為免疫狀態指標的pDC活性水準。根據此項研究，Kirin自2025年起便開始開發可直覺式呈現免疫狀態的獨創郵寄式檢測服務。

公司現啟動可即時呈現免疫狀態的POCT服務開發，此為該計畫的第二階段。

關於本服務

本服務以Kirin逾40年的免疫學研究成果為基礎，透過檢測尿液IgA濃度來評估個人免疫狀態。

該檢測方法將一種抗體固定於平面印刷電極上，另一種抗體用金奈米粒子標記。滴加樣本後，金奈米粒子標記的抗體會在電極附近聚集，聚集量與目標生物標記濃度成正比。透過施加電壓誘導聚集的金奈米粒子發生電化學反應並測量產生的電流，即可利用這套簡單小巧的系統高靈敏度地定量分析生物標記的濃度。

透過將Kirin經由尿液IgA實現免疫狀態視覺化的研究成果與Immunosens專有的GLEIA技術相結合，Kirin和Immunosens旨在開發一款可快速、簡便測量免疫狀態的獨創服務。

將健康基礎之一的免疫狀態直覺式呈現，有助於人們更好地瞭解自身健康狀況，從而擁有更充實的日常生活。兩家公司期望此項開發能為建構支援健康長壽的社會扮演重要角色。

未來展望

公司計畫在2026年推進開發與驗證工作，預計從2027年起分階段推出該服務。

關於Kirin Holdings

Kirin Holdings Company, Limited是一家在食品飲料領域（食品飲料業務）、製藥領域（製藥業務）和健康科學領域（健康科學業務）針對日本本土和全球展開經營的國際性公司。

Kirin Holdings的起源可追溯到1885年成立的Japan Brewery。Japan Brewery於1907年更名為Kirin Brewery。從那時起，公司以發酵和生物科技為核心技術擴大業務，並於20世紀80年代跨足製藥業務，這些業務至今仍是其全球成長核心。2007年，Kirin Holdings以純控股公司身分成立，目前正重點擴大健康科學領域業務。

根據2019年推出的長期管理計畫「Kirin Group 2027年願景」(KV 2027)，Kirin Group的目標是成為「創造共享價值(CSV)*的全球領導者，在涵蓋從食品飲料到製藥的多個經營領域中創造價值」。展望未來，Kirin Group將繼續發揮自身優勢，透過各項事業創造社會和經濟價值，實現企業價值的永續成長。

* 創造共享價值。為消費者乃至整個社會提供綜合的附加價值。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
企業傳播部
Kirin Holdings Company, Limited
Nakano Central Park South, 4-10-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
+81-3-6837-7028
www.kirinholdings.com/en/
kirin-cc@kirin.co.jp

公關辦公室
Immunosens Co., Ltd.
Open Innovation Lab 30602
國家腦血管和心血管中心
6-1 Kishibe-Shinmachi, Suita, Osaka, Japan
+81-6-6389-5501

Immunosens | 獨創免疫檢測法GLEIA
Immunosens@Immunosens.com

