FlexTrade intègre les offres FX Spot+ et EBS Market du CME Group pour améliorer le trading sur le marché des changes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial des systèmes d’exécution et de gestion des ordres multi-actifs, a annoncé aujourd’hui une intégration avec le carnet d’ordres à limite centrale (CLOB) EBS Market de CME Group et sa plateforme FX Spot+. Cette initiative vise à diversifier et à approfondir les sources de liquidité exploitables disponibles pour les utilisateurs de FlexFX de FlexTrade grâce à une intégration dans les importantes réserves de liquidité de CME Group pour les opérations au comptant via FX Spot+.

Offrant une liquidité solide et anonyme et sans prix last-look, EBS Market est une plateforme destinée à la fois aux grands acteurs du marché à la recherche de liquidité FX dans un CLOB all-to-all et aux banques de marché qui couvrent le risque FX. FX Spot+ vient renforcer la liquidité au comptant grâce à la liquidité des contrats à terme de CME Group. Ce partenariat est essentiel pour aider les entreprises à accroître davantage leur liquidité sur le marché des changes et à tirer parti des opportunités mondiales.

Les clients communs de FlexTrade et de CME Group peuvent intégrer la liquidité de FX Spot+ et d’EBS Market dans leurs flux de travail FlexFX existants, ce qui accélère la mise sur le marché et réduit la complexité. La combinaison des nouvelles sources d’exécution de CME Group avec les solides capacités d’automatisation de FlexFX via FlexAlgoWheel offre aux clients davantage de données et d’options de routage pour optimiser les prix, la vitesse et la qualité d’exécution.

Paul Houston, responsable mondial des produits de change chez CME Group, déclare : « Les 12 derniers mois ont une fois de plus démontré le rôle essentiel que joue EBS Market sur le marché des changes. Grâce aux interfaces de FlexTrade, nos clients communs peuvent désormais interagir plus facilement avec la tarification de l’entreprise sur notre liquidité spot et NDF anonyme EBS Markets, ainsi qu’avec FX Spot+, qui permet aux traders spot d’accéder à l’écosystème des contrats à terme et à la liquidité des contrats à terme FX au format spot. »

Uday Chebrolu, vice-président principal chargé du marché des changes et des actifs numériques chez FlexTrade Systems, remarque : « Les innovations et les partenariats stimulent la demande afin d’apporter plus de liquidité FX dans l’EMS afin d’optimiser davantage le trading électronique. Ces données permettent à leur tour d’améliorer en permanence les performances, l’efficacité et la rapidité du trading. De cette manière, l’intégration des solutions de CME Group dans notre plateforme aide les clients de FlexFX à maximiser leur utilisation des offres multi-actifs afin d’obtenir une efficacité de trading encore plus grande. »

À propos de FlexTrade :

FlexTrade Systems fournit des solutions personnalisées d’exécution multi-actifs et de gestion des ordres pour les institutions financières côté achat et vente. Grâce à des partenariats étroits avec certaines des entreprises les plus importantes, les plus complexes et les plus exigeantes du monde, nous développons les outils, technologies et innovations flexibles qui donnent à nos clients un avantage concurrentiel. Nos équipes d’ingénieurs répartis dans le monde entier se concentrent sur une technologie adaptable et une architecture ouverte pour développer des solutions de trading hautement sophistiquées qui peuvent s’automatiser et s’adapter à vos stratégies commerciales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlexTrade.com.

À propos de CME Group :

En tant que premier marché mondial de produits dérivés, CME Group (www.cmegroup.com) permet à ses clients de négocier des contrats à terme, des options, des marchés au comptant et de gré à gré, d’optimiser leurs portefeuilles et d’analyser des données, permettant ainsi aux acteurs du marché du monde entier de gérer efficacement les risques et de saisir les opportunités. Les bourses de CME Group offrent la plus large gamme de produits de référence mondiaux dans toutes les principales classes d’actifs basées sur les taux d’intérêt, les indices boursiers, les devises, les cryptomonnaies, l’énergie, les produits agricoles et les métaux. La société propose des contrats à terme et des options sur contrats à terme via la plateforme CME Globex, des opérations sur titres à revenu fixe via BrokerTec et des opérations de change sur la plateforme EBS. En outre, elle exploite l’un des principaux prestataires mondiaux de services de compensation centrale, CME Clearing.

CME Group, le logo Globe, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex et E-mini sont des marques déposées de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT et Chicago Board of Trade sont des marques déposées de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange et ClearPort sont des marques déposées de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX est une marque déposée de Commodity Exchange, Inc. BrokerTec est une marque déposée de BrokerTec Americas LLC et EBS est une marque déposée d’EBS Group LTD. L’indice S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI »). « S&P® », « S&P 500® », « SPY® », « SPX® », US 500 et The 500 sont des marques commerciales de Standard & Poor’s Financial Services LLC ; Dow Jones®, DJIA® et Dow Jones Industrial Average sont des marques de service et/ou des marques commerciales de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ces marques commerciales ont été concédées sous licence à Chicago Mercantile Exchange Inc. Les contrats à terme basés sur l’indice S&P 500 ne sont pas sponsorisés, approuvés, commercialisés ou promus par S&P DJI, et S&P DJI ne fait aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans ces produits. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.