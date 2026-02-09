-

コーペイ・クロスボーダー、ラグビーオーストラリアとの独占パートナーシップを延長

クロスボーダー決済と通貨リスク管理ソリューションの利用を可能に

シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業向け決済における世界的リーダーであるコーペイ*（NYSE：CPAY）は、コーペイ・クロスボーダー事業がラグビーオーストラリアとの成功かつ独占的な協業を延長するため、同団体の公式外国為替（FX）決済パートナーとして複数年契約を締結したことを発表しました。今回の延長の一環として、コーペイ・クロスボーダーは引き続き、男子オーストラリア代表ラグビーユニオンチーム「ワラビーズ（Wallabies）」および女子オーストラリア代表ラグビーユニオンチーム「ワラルーズ（Wallaroos）」の両チームの公式パートナーを務めます。

コーペイ・クロスボーダーは2023年以降、ラグビーオーストラリアに対し、企業向け外国為替決済ソリューションを幅広く提供してきました。この複数年での延長により、ラグビーオーストラリアおよび同団体を取り巻くより広範な企業パートナー網は、コーペイの包括的な通貨リスク管理ソリューションと受賞歴のあるグローバル決済プラットフォームの提供によるメリットを引き続き享受できます。

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは次のように述べています。「コーペイ・クロスボーダーは過去3シーズンにわたり、ラグビーオーストラリアの公式FX決済パートナーとして支援できたことを誇りに思います。このパートナーシップは当社にとって非常に価値あるものであり、パートナーシップを延長し、ラグビーオーストラリアや、Wallabies、Wallaroosといった象徴的で世界的に尊敬を集めるラグビーユニオンと当社ブランドの連携を、今後も長期にわたり進めていけることを歓迎します。」

ラグビーオーストラリアのCEOを務めるフィル・ウォーは、次のようにコメントしています。「今回の複数年延長により、コーペイ・クロスボーダーとのパートナーシップをさらに発展させられることを大変うれしく思います。」

「コーペイ・クロスボーダーは、グローバルに事業取引を行う組織として、オーストラリアのラグビーに有益な国際金融ソリューションを幅広く提供しており、今後も緊密に連携していくことを楽しみにしています。」

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ – 支払いを簡単に。詳細は、 www.corpay.com をご覧ください。

ラグビーオーストラリアについて

ラグビーオーストラリア（RA）は、オーストラリアのラグビーの国内統括団体であり、ワールドラグビー、オセアニアラグビー、サンザー（SANZAAR）の加盟団体です。RAは、草の根からエリートレベルまで競技を統括し、Wallabies、Wallaroos、Australia Sevensの各チームを含め、国内大会の運営や、コミュニティ・プログラムおよび育成パスウェイの推進を行っています。

*本書における「コーペイ」は、主としてコーペイ社のクロスボーダー部門を指します。https://www.corpay.com/cross-border コーペイ・クロスボーダーを構成する企業の一覧は、https://www.corpay.com/compliance でご覧いただけます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Corpay Contact:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Rugby Australia Contact:
Alex Brown
Director of Corporate Affairs
+61 408 759 356
Alex.Brown@rugby.com.au

