FlexTrade integriert die Produkte FX Spot+ und EBS Market der CME Group für einen verbesserten Devisenhandel

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute die Integration mit dem EBS Market Central Limit Order Book (CLOB) und der FX Spot+ Plattform der CME Group bekannt. Dieser Schritt soll die Quellen der verfügbaren Liquidität für FlexTrade FlexFX-Nutzer durch die Integration in die umfangreichen Liquiditätspools der CME Group für Spotgeschäfte über FX Spot+ diversifizieren und vertiefen.

Mit seiner soliden, anonymen Liquidität und ohne Last-Look-Pricing ist EBS Market ein Handelsplatz sowohl für große Marktteilnehmer, die in einem All-to-All-CLOB nach Devisenliquidität suchen, als auch für Market-Making-Banken, die Devisenrisiken absichern. FX Spot+ verbessert die Spot-Liquidität zusätzlich durch die Futures-Liquidität der CME Group. Diese Partnerschaft ist von entscheidender Bedeutung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Devisenliquidität weiter auszubauen und globale Chancen zu nutzen.

Gemeinsame Kunden von FlexTrade und der CME Group können die Liquidität von FX Spot+ und EBS Market in ihre bestehenden FlexFX-Workflows integrieren, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Komplexität reduziert wird. Durch die Kombination der neuen Ausführungsquellen der CME Group mit den starken Automatisierungsfunktionen von FlexFX über FlexAlgoWheel erhalten Kunden mehr Daten und Routing-Optionen, um Preis, Geschwindigkeit und Ausführungsqualität zu optimieren.

Paul Houston, Global Head of FX Products bei der CME Group, sagte : „Die letzten 12 Monate haben erneut gezeigt, welche entscheidende Rolle EBS Market auf dem Devisenmarkt spielt. Über die Schnittstellen von FlexTrade können gemeinsame Kunden nun einfacher mit den Firmenpreisen auf unseren anonymen EBS Markets Spot- und NDF-Liquiditätsmärkten sowie FX Spot+ interagieren, wodurch Spot-Händler Zugang zum Futures-Ökosystem und zur Devisen-Futures-Liquidität im Spot-Format erhalten.“

Uday Chebrolu, SVP – FX and Digital Assets bei FlexTrade Systems, merkte an: „Neue Innovationen und Partnerschaften treiben die Nachfrage nach mehr Devisenliquidität im EMS voran, um den elektronischen Handel weiter zu optimieren. Diese Daten führen wiederum zu kontinuierlichen Verbesserungen der Handelsleistung, Effizienz und Geschwindigkeit. Auf diese Weise hilft die Integration der Lösungen der CME Group in unsere Plattform den Kunden von FlexFX, ihre Nutzung von Multi-Asset-Angeboten zu maximieren, um noch größere Handelseffizienzen zu erzielen.“

