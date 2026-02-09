-

Corpay Cross-Border延續與Rugby Australia的獨家合作夥伴關係

提供跨境支付與貨幣風險管理解決方案之存取服務

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球企業支付領域的領導者Corpay, Inc.*（NYSE：CPAY）今日宣布，其跨境支付業務部門已簽署一項多年協議，延續與Rugby Australia成功且獨家的合作關係，繼續擔任其官方外匯支付合作夥伴。作為此次協議延續的一部分，Corpay Cross-Border將持續擔任男子澳洲國家橄欖球隊（Wallabies）與女子澳洲國家橄欖球隊（Wallaroos）的官方合作夥伴。

自2023年以來，Corpay Cross-Border已為澳洲橄欖球協會提供一系列企業外匯支付解決方案。透過此次多年期協議的延長，澳洲橄欖球協會及其更廣泛的企業合作夥伴生態系統，將持續受益於Corpay全面的貨幣風險管理解決方案以及屢獲殊榮的全球支付平台。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「在過去三個賽季中，Corpay Cross-Border很榮幸能擔任Rugby Australia的官方外匯支付合作夥伴。我們高度重視這項合作關係，並很高興能延續我們的關係，在未來許多年裡持續將我們的品牌與Rugby Australia、Wallabies以及Wallaroos這些在全球備受尊崇的標誌性橄欖球聯盟保持緊密連結。」

Rugby Australia執行長 Phil Waugh表示：「我們非常高興能透過這項多年期協議的延長，繼續深化與Corpay Cross-Border的合作夥伴關係。」

「作為一個擁有全球業務往來的組織，Corpay Cross-Border提供一系列對Australian Rugby有利的國際金融解決方案，我們期待與他們持續緊密合作。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com

關於Rugby Australia

Rugby Australia（RA）是澳洲橄欖球運動在澳洲的全國性管理機構，同時為World Rugby、Oceania Rugby以及SANZAAR的成員。RA負責監管從草根到精英級別的運動發展，其中包括Wallabies、女Wallaroos及Australia Sevens隊，同時管理澳洲國內賽事，並推廣該運動的社區計畫與發展途徑。

*本文件中的「Corpay」主要係指 Corpay, Inc. 旗下的跨境支付業務部門，網址為：https://www.corpay.com/cross-border；完整列出隸屬於Corpay Cross-Border的公司清單可在此查閱：https://www.corpay.com/compliance

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay聯絡人:
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Rugby Australia聯絡人:
Alex Brown
企業事務總監
+61 408 759 356
Alex.Brown@rugby.com.au

