Corpay Cross-Border延长与澳大利亚橄榄球协会的独家合作关系

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的企业支付公司Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，其跨境业务已签署多年协议，延长与澳大利亚橄榄球协会成功且独家的合作关系，继续担任官方外汇(FX)支付合作伙伴。作为此次延长协议的一部分，Corpay Cross-Border将继续作为澳大利亚男子国家橄榄球队袋鼠队(Wallabies)和女子国家橄榄球队女袋鼠队(Wallaroos)的官方合作伙伴。

自2023年以来，Corpay Cross-Border已向澳大利亚橄榄球协会提供一系列企业外汇支付解决方案。通过此次多年延长协议，澳大利亚橄榄球协会及其更广泛的企业合作伙伴生态系统将继续受益于Corpay全面的外汇风险管理解决方案以及屡获殊荣的全球支付平台。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“在过去三个赛季中， Corpay Cross-Border很自豪能够担任澳大利亚橄榄球协会的官方外汇支付合作伙伴。这一合作关系非常宝贵，我们很高兴能够延长合作，并在未来多年继续将我们的品牌与澳大利亚橄榄球协会、袋鼠队和女袋鼠队这些具有全球影响力的橄榄球联盟紧密结合。”

澳大利亚橄榄球协会首席执行官Phil Waugh表示：“我们非常高兴通过此次多年延长协议，继续深化与Corpay Cross-Border的合作。

作为一家拥有全球业务的企业，Corpay Cross-Border提供一系列国际金融解决方案，这对澳大利亚橄榄球事业非常有利，我们期待与他们继续密切合作。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问： www.corpay.com 。

关于澳大利亚橄榄球协会

澳大利亚橄榄球协会(RA)是澳大利亚橄榄球运动的全国管理机构，同时是世界橄榄球联合会(World Rugby)、大洋洲橄榄球联合会(Oceania Rugby)和南半球四国橄榄球联盟(SANZAAR)的成员。RA管理从基层到精英级别的橄榄球运动，包括袋鼠队、女袋鼠队和澳大利亚七人制橄榄球队，同时负责国内比赛的管理，并推广橄榄球社区项目和发展路径。

*本文中“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部门。更多信息请访问：https://www.corpay.com/cross-border；Corpay Cross-Border旗下公司完整列表请见：https://www.corpay.com/compliance。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。