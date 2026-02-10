-

Kirin与Immunosens联合开发自检服务，利用尿液IgA直观呈现人体免疫状态

日本东京和大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings)和Immunosens Co., Ltd. (Immunosens)已启动一项独创“自检服务*1”的联合开发，旨在直观呈现人体的免疫状态。

Kirin Holdings通过KIRIN健康创新基金对Immunosens进行了投资*2。该基金是公司于2023年2月与日本领先的独立风险投资公司Global Brain Corporation共同设立的企业风险投资基金。双方一直在探索将Immunosens专有的POCT*3设备作为健康管理工具的应用潜力，以帮助消费者在疾病前期维持健康。

Kirin Holdings现已与Immunosens签订委托研究协议。通过结合Immunosens的专有技术，以及Kirin在全球首次发现*4的与浆细胞样树突状细胞(pDC)活性相关的尿液标志物，两家公司旨在开发一款简单而高精度的免疫功能可视化服务。

2025年5月公布的检测服务为邮寄式检测，可让个人定期监测自身免疫状态*5。与此不同，本次与Immunosens联合开发的服务为POCT解决方案，用户可在家中或其他场所随时便捷检测自身免疫状态。通过同步推进这两项服务的开发，Kirin Holdings旨在提供贴合个人需求的免疫状态洞察，帮助消费者养成“免疫保健”*6的习惯。

本服务为健康检查，用于帮助个人审视生活习惯，不用于疾病的诊断、治疗和预防。

2023年2月9日公司新闻稿：KIRIN健康创新基金投资小型、低成本、高灵敏度医疗检测设备开发商IMMUNOSENS | 2023 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

即时检测(POCT)：在诊所、家庭、偏远地区、灾害现场等各类医疗场景中开展的实时检测的统称。

 

2025年10月3日公司新闻稿：全球首次发现可反映浆细胞样树突状细胞(pDC)活性的尿液因子。| 2025 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

2025年5月22日公司新闻稿[仅日语]：启动可直观呈现免疫状态的独创检测服务的开发！| 2025 | KIRIN - Kirin Holdings Company, Limited

养成规律作息、均衡饮食、充足睡眠、适度运动等支持免疫系统的健康生活习惯。

研发背景与目的

近年来，流感、新冠病毒以外的多种传染病全年持续传播，健康管理的重要性进一步凸显。在此背景下，人们不仅关注感染防控，也愈发重视对维持坚实健康基础至关重要的“免疫保健”。

Kirin依托长期积累的发酵技术推进免疫相关研究，并采取措施帮助消费者建立“免疫保健”习惯。通过这些努力，我们已证实，清晰呈现个人免疫状态能够提升人们对“免疫保健”的意识，并鼓励他们采取行动。

此外，我们还发现，通过检测尿液IgA浓度可判断作为免疫状态指标的pDC活性水平。基于此项研究，Kirin自2025年起便开始开发可直观呈现免疫状态的独创邮寄式检测服务。

作为该项目的第二阶段，公司现启动可实时呈现免疫状态的POCT服务开发。

关于本服务

本服务基于Kirin超过40年的免疫学研究成果，通过检测尿液IgA浓度来评估个人免疫状态。

该检测方法将一种抗体固定于平面印刷电极上，另一种抗体用金纳米粒子标记。滴加样本后，金纳米粒子标记的抗体会在电极附近聚集，聚集量与目标生物标志物浓度成正比。通过施加电压诱导聚集的金纳米粒子发生电化学反应并测量产生的电流，即可利用这套简单紧凑的系统高灵敏度地定量分析生物标志物的浓度。

通过将Kirin经由尿液IgA实现免疫状态可视化的研究成果与Immunosens专有的GLEIA技术相结合，Kirin和Immunosens旨在开发一款可快速、简便测量免疫状态的独创服务。

将健康基础之一的免疫状态直观呈现，有助于人们更好地了解自身健康状况，实现更充实的日常生活。两家公司期望此项开发能为构建支持健康长寿的社会发挥重要作用。

未来展望

公司计划在2026年推进开发与验证工作，预计从2027年起分阶段推出该服务。

关于Kirin Holdings

Kirin Holdings Company, Limited是一家在食品饮料领域（食品饮料业务）、制药领域（制药业务）和健康科学领域（健康科学业务）面向日本本土和全球开展经营的国际性公司。

Kirin Holdings的起源可追溯到1885年成立的Japan Brewery。Japan Brewery于1907年更名为Kirin Brewery。从那时起，公司以发酵和生物技术为核心技术拓展业务，并于20世纪80年代涉足制药业务，这些业务至今仍是其全球增长核心。2007年，Kirin Holdings作为纯控股公司成立，目前正重点拓展健康科学领域业务。

根据2019年推出的长期管理计划“Kirin Group 2027年愿景”(KV 2027)，Kirin Group的目标是成为“创造共享价值(CSV)*的全球领导者，在涵盖从食品饮料到制药的多个经营领域中创造价值”。展望未来，Kirin Group将继续发挥自身优势，通过各项事业创造社会和经济价值，实现企业价值的可持续增长。

* 创造共享价值。为消费者乃至整个社会提供综合的附加价值。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
企业传播部
Kirin Holdings Company, Limited
Nakano Central Park South, 4-10-2 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
+81-3-6837-7028
www.kirinholdings.com/en/
kirin-cc@kirin.co.jp

公关办公室
Immunosens Co., Ltd.
Open Innovation Lab 30602
国家脑血管和心血管中心
6-1 Kishibe-Shinmachi, Suita, Osaka, Japan
+81-6-6389-5501

Immunosens | 独创免疫检测法GLEIA
Immunosens@Immunosens.com

