La 5ème Assemblée générale de la DCO s’achève avec l’adoption de la Déclaration du Koweït sur l’intelligence artificielle responsable pour la prospérité numérique mondiale

KOWEÏT CITY, Koweït--(BUSINESS WIRE)--L'Organisation de coopération numérique (DCO) a clôturé sa cinquième Assemblée générale, avec l’adoption par les États membres de la ‘Déclaration du Koweït sur l’intelligence artificielle (IA) pour la prospérité numérique mondiale’. Les États membres se sont accordés sur la nécessité d’une action collective et stratégique pour promouvoir une transformation numérique fiable, inclusive, et évolutive à l'ère de l'IA.

Tenue les 4 et 5 février 2026 sous la présidence de l'État du Koweït, l'Assemblée générale a rassemblé des ministres et représentants des États membres, aux côtés des observateurs, partenaires et pays invités. L’événement a permis de passer en revue les progrès réalisés dans le cadre l'Agenda quadriennal de la DCO (2025–2028), de prendre des décisions conjointes sur des initiatives multilatérales et de concrétiser les ambitions partagées en matière d'IA.

Les ministres et représentants ont réitéré leur engagement en faveur d'une transformation numérique inclusive, résiliente et durable. La Déclaration reconnaît le potentiel stratégique de l'IA à renforcer la productivité, la compétitivité et la prestation de services publics. Elle souligne également la nécessité d'une gouvernance éthique pour répondre aux risques liés aux inégalités, aux préjugés, à la protection de la vie privée et à la sécurité, tout en réaffirmant la mission de la DCO consistant à favoriser la prospérité numérique pour tous, conformément à son agenda quadriennal.

Les États membres ont adopté des cadres d’action et de mise en œuvre pour accélérer une croissance numérique de confiance, notamment l'Accord modèle sur l'économie numérique, ainsi que des instruments facilitant des flux de données transfrontaliers fiables. Ils ont également salué les progrès réalisés dans le cadre d’initiatives phares, couvrant la mesure de l'économie numérique, la souveraineté des données, la régulation des startups, les solutions gouvernementales numériques, la facilitation de l'investissement, l'IA éthique, la préparation à l'IA, les micro, petites et moyennes entreprises (MPMEs) dirigées par des femmes, les compétences numériques, la sécurité en ligne et la coopération dans la gestion des déchets électroniques, soulignant l’importance de résultats mesurables et un impact évolutif.

Au cours de l'Assemblée, les États membres ont été informés que le Royaume d'Arabie Saoudite assumerait la présidence du Conseil de la DCO pour 2027. Il a été annoncé qu’un Comité exécutif a été constitué sous la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite, comprenant la République du Ghana, la République du Rwanda, la République de Djibouti, la République islamique du Pakistan, l'État du Koweït, et le Royaume du Maroc.

Les États membres ont convenu de continuer à développer le Digital Economy Navigator (DEN) en tant que plateforme d'intelligence économique afin de soutenir la réforme des politiques, d’orienter les priorités d’investissement et de favoriser la coopération transfrontalière.

Les États membres ont entériné des actions destinées à renforcer des bases numériques fiables, en soulignant les progrès réalisés en matière d'intégrité des contenus en ligne et le lancement de la campagne de lutte contre la désinformation en ligne de la DCO. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien aux startups, l’investissement et à la préparation à l'IA via l'écosystème STRIDE, l'initiative Digital FDI, la préparation à l'IA, les outils de gouvernance éthique et l'initiative WE-Elevate.

Ils ont réitéré leur engagement en faveur du développement des compétences, de la sécurité en ligne et de la durabilité, tout en approuvant la prochaine phase de l'Initiative Skills Universe, renouvelant les efforts pour protéger les enfants et les jeunes en ligne, faisant progresser la coopération en matière de gestion des déchets électroniques, et renforçant la portée mondiale ainsi que les partenariats multilatéraux. Ils ont notamment souligné l’importance de partenariats au sein du système des Nations Unies et d'autres organisations multilatérales, ainsi que l’importance d’approfondir la coopération Sud–Sud et triangulaire.

L'Assemblée générale a confirmé la passation de la présidence du Conseil de la DCO de l'État du Koweït à la République islamique du Pakistan pour 2026 et a annoncé que la prochaine Assemblée générale se tiendra au Pakistan en 2027.

Son Excellence Omar Saud Al-Omar, ministre d'État aux Affaires des Communications et des Technologies de l'Information et ministre par intérim de l'Information et de la Culture de l'État du Koweït, a déclaré : « Sous la présidence du Koweït, la coopération numérique a franchi un cap, du simple échange d’idées à une mise en œuvre effective. Nous avons renforcé la gouvernance responsable de l'IA, consolidé la confiance institutionnelle et encouragé une croissance numérique concrète qui produit déjà des résultats observables au sein de nos États membres. »

Mme Deemah AlYahya, Secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique (DCO), a déclaré : « Depuis le Koweït, les États membres de la DCO ont fait un choix décisif quant à l'avenir de notre monde numérique. Nous avons privilégié la coopération plutôt que la fragmentation, la responsabilité plutôt que l'hésitation, et la confiance plutôt que la peur. En engageant des négociations en vue d'un traité sur l'IA, en faisant progresser un commerce numérique de confiance grâce à l'Accord modèle sur l’économie numérique, et en luttant ensemble contre la désinformation en ligne, nous démontrons que l'innovation doit être gouvernée avec légitimité et détermination. À travers la DCO, nous construisons un avenir numérique où la technologie sert les gens, renforce les économies et assure une prospérité numérique pour tous. »

Son Excellence Mme Shaza Fatima Khawaja, ministre fédérale des Technologies de l'information et des télécommunications de la République islamique du Pakistan, a déclaré : « Le Pakistan est honoré d'assumer la présidence du Conseil de la DCO à un moment charnière pour l'économie numérique mondiale. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de promouvoir une IA responsable, de renforcer la coopération numérique transfrontalière et veiller à ce que la transformation numérique produise des avantages tangibles pour tous. »

En marge de l'Assemblée, la DCO a signé trois protocoles d'accord avec la Chambre de commerce internationale (ICC), Edraak – Fondation Reine Rania et TikTok. Une lettre d'engagement a également été signée entre la DCO et Arab News.

Les États membres ont convenu de faire de 2026 une année de consolidation des acquis et d'accélération des actions, en renforçant une IA responsable, des fondations numériques fiables, la coopération numérique transfrontalière, le développement inclusif des compétences et une croissance numérique durable.

Organisé en marge de l'Assemblée générale, le Forum international de la coopération numérique (IDCF) a réuni décideurs politiques, chefs d'entreprise et experts lors de sessions consacrées à la promotion d’une coopération pratique sur les enjeux clés qui façonnent l'économie numérique, notamment l'intelligence artificielle (IA) et les technologies émergentes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire