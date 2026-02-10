DCO sluit 5e Algemene Vergadering af met goedkeuring van de Verklaring van Koeweit over verantwoorde AI voor wereldwijde digitale welvaart

Koeweit-stad, Koeweit--(BUSINESS WIRE)--De Digital Cooperation Organization (DCO) heeft haar vijfde Algemene Vergadering afgesloten, waarbij de lidstaten de Verklaring van Koeweit over verantwoorde AI voor wereldwijde digitale welvaart hebben aangenomen en overeenstemming hebben bereikt over acties om inclusieve, vertrouwde en schaalbare digitale transformatie in het AI-tijdperk te bevorderen.

De Algemene Vergadering, die op 4 en 5 februari 2026 werd bijeengeroepen onder het voorzitterschap van de Staat Koeweit, bracht ministers en vertegenwoordigers van de lidstaten samen met waarnemers, partners en gastlanden om de voortgang ten opzichte van de vierjarenagenda van de DCO (2025–2028) te beoordelen, gezamenlijke beslissingen te nemen over multilaterale initiatieven en de gedeelde ambitie op het gebied van AI om te zetten in resultaten.

Ministers en vertegenwoordigers hebben hun toewijding aan inclusieve, veerkrachtige en duurzame digitale transformatie opnieuw bevestigd. De Verklaring erkent het potentieel van AI om de productiviteit, het concurrentievermogen en de openbare dienstverlening te stimuleren, terwijl de noodzaak van ethisch bestuur wordt benadrukt om risico's in verband met ongelijkheid, vooroordelen, privacy en veiligheid aan te pakken, en de missie van DCO om digitale welvaart voor iedereen mogelijk te maken in het kader van zijn vierjarige agenda wordt bevestigd.

De lidstaten hebben beleids- en uitvoeringskaders goedgekeurd om vertrouwde digitale groei te versnellen, waaronder de Model Digital Economy Agreement, en instrumenten die vertrouwde grensoverschrijdende gegevensstromen mogelijk maken. De lidstaten namen nota van de vooruitgang bij vlaggenschipinitiatieven op het gebied van meting van de digitale economie, gegevenssoevereiniteit, regelgeving voor start-ups, oplossingen voor digitale overheden, investeringsfacilitering, ethische AI, AI-paraatheid, door vrouwen geleide MSME's, digitale vaardigheden, online veiligheid en samenwerking op het gebied van e-afval, waarbij de nadruk werd gelegd op meetbare resultaten en schaalbare impact.

Tijdens de Vergadering werd aangekondigd dat het Koninkrijk Saoedi-Arabië het voorzitterschap van de DCO-raad voor 2027 zal overnemen, naast de vorming van het Uitvoerend Comité, voorgezeten door het Koninkrijk Saoedi-Arabië en bestaande uit de Republiek Ghana, de Republiek Rwanda, de Republiek Djibouti, de Islamitische Republiek Pakistan, de Staat Koeweit en het Koninkrijk Marokko.

De lidstaten kwamen overeen de Digital Economy Navigator verder te ontwikkelen als een economisch informatieplatform ter ondersteuning van beleidshervormingen, investeringsprioriteiten en grensoverschrijdende samenwerking.

De lidstaten hebben actie ondernomen om vertrouwde digitale stichtingen te versterken, waaronder vooruitgang op het gebied van de integriteit van online inhoud en de lancering van de DCO-campagne voor het bestrijden van online misinformatie, terwijl de ondersteuning voor startups, investeringen en AI-gereedheid wordt bevorderd via het STRIDE-ecosysteem, het Digital FDI-initiatief, AI-gereedheid, ethische governance-instrumenten en het WE-Elevate-initiatief.

Ze hebben hun toezeggingen op het gebied van vaardigheidsontwikkeling, onlineveiligheid en duurzaamheid opnieuw bevestigd en hun steun uitgesproken voor de volgende fase van het Skills Universe Initiative, waarbij ze hun inspanningen om kinderen en jongeren online te beschermen, de samenwerking op het gebied van e-afvalbeheer bevorderen en de wereldwijde outreach en multilaterale partnerschappen versterken, waaronder partnerschappen binnen het systeem van de Verenigde Naties en andere multilaterale organisaties en de Zuid-Zuid- en trilaterale samenwerking te verdiepen.

De Algemene Vergadering bevestigde de overdracht van het voorzitterschap van de DCO-Raad van de Staat Koeweit aan de Islamitische Republiek Pakistan voor 2026 en kondigde aan dat de volgende Algemene Vergadering in 2027 in Pakistan zal plaatsvinden.

Z.E. Omar Saud Al-Omar, minister van Communicatie- en Informatietechnologiezaken en waarnemend minister van Informatie en Cultuur van de Staat Koeweit, verklaarde: “Onder het voorzitterschap van Koeweit is de digitale samenwerking resoluut overgestapt van dialoog naar uitvoering. We hebben verantwoord AI-beheer bevorderd, het institutionele vertrouwen versterkt en tastbare digitale groei mogelijk gemaakt die al meetbare resultaten oplevert in onze lidstaten.”

Mevrouw Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de Digital Cooperation Organization, zei: “Vanuit Koeweit hebben de DCO-lidstaten een beslissende keuze gemaakt over de toekomst van onze digitale wereld. We kozen voor samenwerking boven fragmentatie, verantwoordelijkheid boven aarzeling en vertrouwen boven angst. Door onderhandelingen te starten over een AI-verdrag, vertrouwde digitale handel te bevorderen via de Model Digital Economy Agreement en samen te staan tegen online verkeerde informatie, bewijzen we dat innovatie met legitimiteit en doel moet worden bestuurd. Via de DCO bouwen we aan een digitale toekomst waarin technologie mensen dient, economieën versterkt en digitale welvaart voor iedereen oplevert.”

Z.E. mevrouw Shaza Fatima Khawaja, federale minister van IT en telecommunicatie van de Islamitische Republiek Pakistan, zei: “Pakistan is vereerd om het voorzitterschap van de DCO-raad op zich te nemen op een cruciaal moment voor de wereldwijde digitale economie. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met de lidstaten om verantwoorde AI te bevorderen, de grensoverschrijdende digitale samenwerking te versterken en ervoor te zorgen dat digitale transformatie tastbare voordelen oplevert voor iedereen.”

Naast de Algemene Vergadering ondertekende de DCO drie MoU’s met de International Chamber of Commerce (ICC), Edraak - Queen Rania Foundation en TikTok, en een Letter of Engagement met Arab News.

De lidstaten hebben besloten om van 2026 een jaar van consolidatie en versnelling te maken, waarbij verantwoorde AI wordt bevorderd naast vertrouwde digitale stichtingen, digitale samenwerking over de landsgrenzen heen, inclusieve ontwikkeling van vaardigheden en duurzame digitale groei.

Het International Digital Cooperation Forum (IDCF), dat plaatsvond naast de Algemene Vergadering, bracht beleidsmakers, bedrijfsleiders en experts samen in sessies die gericht waren op het bevorderen van praktische samenwerking op prioritaire kwesties die de digitale economie vormgeven, waaronder AI en opkomende technologieën.

Bron: AETOSWire