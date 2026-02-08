數位合作組織第五屆大會落幕，表決通過《科威特負責任AI促進全球數位繁榮宣言》

科威特城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位合作組織(DCO)第五屆大會順利閉幕，各會員國表決通過《科威特負責任AI促進全球數位繁榮宣言》，並就AI時代推進包容、可信且可規模化的數位化轉型達成行動共識。

本屆大會於2026年2月4日至5日在科威特國輪值主席國期間召開，會員國相關部長及代表、觀察員、合作夥伴與嘉賓國齊聚一堂，審議DCO 2025-2028四年議程落實進展，就多邊倡議做出共同決策，並將各方在AI領域的共同願景轉化為具體行動方案。

部長及代表們重申了對包容、有韌性的永續數位化轉型的承諾。該宣言肯定AI在推動生產力提升、強化競爭力和改善公共服務水準方面的潛力，同時強調需建立倫理治理體系，以應對不平等、偏見、隱私和安全相關風險，並重申DCO在四年議程下實現「全民數位繁榮」的使命。

會員國肯定了多項旨在加快可信數位發展的政策與實施架構，包括《數位經濟協議範本》，以及保障可信跨境資料流動的相關機制文件。各會員國注意到，涵蓋數位經濟衡量、資料主權、新創企業監管、數位政府解決方案、投資便利化、AI倫理、AI適配能力建設、女性領軍中小微企業發展、數位技能、網路安全和電子廢棄物合作等議題的旗艦倡議均取得進展，彰顯組織對可衡量成果和可規模化影響力的重視。

大會宣布，沙烏地阿拉伯王國將擔任2027年DCO理事會輪值主席國，同時成立執行委員會——該委員會由沙烏地阿拉伯王國擔任主席，成員包括迦納共和國、盧安達共和國、吉布地共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國、科威特國和摩洛哥王國。

會員國一致同意持續完善數位經濟導航平台，將其打造為支撐政策改革、投資優先順序制定和跨境合作的經濟智慧平台。

會員國肯定多項旨在強化可信數位基礎的行動措施，包括在網路內容完整性方面取得的進展以及啟動DCO打擊網路虛假資訊行動，同時透過STRIDE生態系統、數位外國直接投資倡議、AI適配能力建設、合乎倫理的治理工具和WE-Elevate倡議，加大對新創企業、投資和AI適配能力建設的支持力度。

各會員國重申對於技能培養、網路安全和永續發展的承諾，肯定技能宇宙倡議(Skills Universe Initiative)下一階段實施計畫，繼續推進保護兒童和青少年網路權益相關工作，深化電子廢棄物管理合作，並強化全球佈局與多邊夥伴關係建設，包括與聯合國系統及其他多邊組織的合作，同時深化南南合作和三方合作。

大會確認，2026年DCO理事會輪值主席國身分由科威特國移交至巴基斯坦伊斯蘭共和國，並宣布下一屆大會將於2027年在巴基斯坦舉行。

科威特國資通訊技術國務大臣、代理資訊和文化大臣Omar Saud Al-Omar閣下表示：「在科威特擔任輪值主席國期間，數位合作從對話階段穩步邁向落地階段。我們推動了負責任AI治理體系建設，築牢了機構間互信基礎，促成了實實在在的數位發展，各會員國已從中取得可衡量的成果。」

數位合作組織秘書長Deemah AlYahya女士表示：「DCO會員國在科威特為數位世界的未來做出了具有決定性的選擇。我們選擇合作而非割裂，選擇擔當而非遲疑，選擇信任而非恐懼。透過啟動AI條約談判、依託《數位經濟協議範本》推進可信數位貿易、攜手打擊網路虛假資訊，我們正印證一個構想：創新發展必須有合法、有目標的治理體系提供安全保障。藉助DCO這一平台，我們正在建構一個技術服務於人、賦能經濟發展、並為所有人帶來數位繁榮的數位未來。」

巴基斯坦伊斯蘭共和國聯邦IT和電信部長Shaza Fatima Khawaja女士閣下表示：「在全球數位經濟發展的關鍵節點，巴基斯坦很榮幸擔任DCO理事會輪值主席國。我們期待與各會員國密切合作，推進負責任AI發展，強化跨境數位合作，確保數位化轉型為每一個人帶來實實在在的福祉。」

大會期間，DCO與國際商會(ICC)、拉尼婭王后基金會(Queen Rania Foundation)旗下的Edraak平台和TikTok簽署三份合作備忘錄，並與《阿拉伯新聞》簽署合作意向書。

各會員國決議，將2026年定為鞏固與加快發展之年，在推進負責任AI發展的同時，築牢可信數位基礎、深化跨境數位合作、展開包容性技能培養並推動永續數位發展。

本屆大會期間同期舉辦國際數位合作論壇(IDCF)，政策制定者、企業領袖和行業專家齊聚論壇，圍繞AI及新興技術等塑造數位經濟發展的重點議題，就推進務實合作展開專題研討。

