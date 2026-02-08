La DCO finaliza su 5.a Asamblea General con la adopción de la Declaración de Kuwait sobre la IA responsable para la prosperidad digital mundial

CIUDAD DE KUWAIT--(BUSINESS WIRE)--La Organización para la Cooperación Digital (Digital Cooperation Organization, DCO) ha dado por concluida su quinta Asamblea General, en la que los Estados miembros adoptaron la Declaración de Kuwait sobre la IA responsable para la prosperidad digital mundial y acordaron medidas para promover una transformación digital inclusiva, confiable y escalable en la era de la IA.

Convocada los días 4 y 5 de febrero de 2026 bajo la presidencia del Estado de Kuwait, la Asamblea General reunió a ministros y representantes de los Estados miembros, junto con observadores, socios y países invitados, con el objetivo de examinar los avances alcanzados en relación con la Agenda Cuadrienal de la DCO (2025-2028), tomar decisiones conjuntas sobre iniciativas multilaterales y traducir la ambición compartida en materia de IA en resultados concretos.

Los ministros y representantes reafirmaron el compromiso asumido con una transformación digital inclusiva, resiliente y sostenible. La Declaración reconoce el potencial de la IA para impulsar la productividad, la competitividad y la prestación de servicios públicos, al tiempo que insiste en la necesidad de una gobernanza ética para abordar los riesgos relacionados con la desigualdad, los prejuicios, la privacidad y la seguridad, y reafirma la misión de la DCO de hacer realidad la prosperidad digital para todo el mundo en el marco de su Agenda Cuadrienal.

Los Estados miembros respaldaron los marcos políticos y de ejecución tendientes a acelerar el crecimiento digital confiable, incluido el Acuerdo modelo sobre economía digital, y los instrumentos que permiten flujos transfronterizos confiables de datos. Los Estados miembros señalaron los avances logrados en las principales iniciativas, que abarcan la medición de la economía digital, la soberanía de los datos, la regulación de las empresas emergentes, las soluciones gubernamentales digitales, la facilitación de las inversiones, la IA ética, la preparación para la IA, las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, las competencias digitales, la seguridad en línea y la cooperación en materia de residuos electrónicos, subrayando la importancia de centrarse en resultados que puedan cuantificarse y un impacto escalable.

Durante la Asamblea, se anunció que el Reino de Arabia Saudita asumirá la Presidencia del Consejo de la DCO para 2027, junto con la formación del Comité Ejecutivo, presidido por el Reino de Arabia Saudita e integrado por la República de Ghana, la República de Ruanda, la República de Yibuti, la República Islámica de Pakistán, el Estado de Kuwait y el Reino de Marruecos.

Los Estados miembros acordaron seguir desarrollando lo que se ha dado en llamar Navegador de la economía digital, una plataforma de inteligencia económica que respalde la reforma de políticas, la priorización de inversiones y la cooperación transfronteriza.

Los Estados miembros respaldaron las medidas destinadas a reforzar las bases digitales confiables, incluidos los avances en materia de integridad de los contenidos en línea y el lanzamiento de la Campaña de la DCO para combatir la desinformación en línea, al tiempo que se promueve el apoyo a las empresas emergentes, la inversión y la preparación para la IA a través del ecosistema STRIDE, la iniciativa Digital FDI, la preparación para la IA, las herramientas de gobernanza ética y la iniciativa WE-Elevate.

Los participantes ratificaron sus compromisos con el desarrollo de habilidades, la seguridad en línea y la sostenibilidad, respaldando la siguiente fase de la Iniciativa Skills Universe, renovando los esfuerzos para proteger a los niños y jóvenes en línea, promoviendo la cooperación en la gestión de los residuos electrónicos y fortaleciendo el alcance global y las alianzas multilaterales, incluidas las alianzas en todo el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, y profundizando la cooperación Sur-Sur y triangular.

La Asamblea General confirmó el traspaso de la Presidencia del Consejo de la DCO del Estado de Kuwait a la República Islámica de Pakistán para 2026 y anunció que la próxima Asamblea General se celebrará en Pakistán en 2027.

Su excelencia Omar Saud Al-Omar, ministro de estado para Asuntos de Comunicación y Tecnología de la Información y ministro interino de Información y Cultura del Estado de Kuwait, señaló: “Bajo la presidencia de Kuwait, la cooperación digital pasó del diálogo a la acción de manera decisiva. Impulsamos una gobernanza responsable de la IA, reforzamos la confianza institucional y propiciamos un crecimiento digital tangible que ya está dando resultados cuantificables en todos nuestros Estados miembros”.

La Sra. Deemah AlYahya, secretaria general de la Organización para la Cooperación Digital, declaró: “Desde Kuwait, los Estados miembros de la DCO tomaron una decisión trascendental sobre el futuro de nuestro mundo digital. Hemos elegido la cooperación frente a la fragmentación, la responsabilidad frente a la indecisión y la confianza frente al miedo. Al iniciar las negociaciones para un tratado sobre IA, promover el comercio digital de confianza a través del Acuerdo modelo de economía digital y unirnos contra la desinformación en línea, estamos demostrando que la innovación debe regirse por la legitimidad y la finalidad. A través de la DCO, construimos un futuro digital en el que la tecnología esté al servicio de las personas, fortalezca las economías y proporcione prosperidad digital para todos”.

Su excelencia Sra. Shaza Fatima Khawaja, ministra federal de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la República Islámica de Pakistán, comentó: “Pakistán tiene el honor de asumir la Presidencia del Consejo de la DCO en un momento crucial para la economía digital mundial. Estamos ansiosos por trabajar en estrecha colaboración con los Estados miembros para promover una IA responsable, fortalecer la cooperación digital transfronteriza y garantizar que la transformación digital reporte beneficios tangibles para todos”.

Al margen de la Asamblea, la DCO firmó tres memorandos de entendimiento con la Cámara de Comercio Internacional (CCI), Edraak - Fundación Reina Rania y TikTok, así como una carta de compromiso con Arab News.

Los Estados miembros decidieron trabajar para que 2026 sea un año de consolidación y aceleración, promoviendo la IA responsable junto con bases digitales confiables, la cooperación digital transfronteriza, el desarrollo de habilidades inclusivas y el crecimiento digital sostenible.

Celebrado paralelamente a la Asamblea General, el Foro Internacional para la Cooperación Digital (International Digital Cooperation Forum, IDCF) reunió a responsables políticos, líderes empresariales y expertos en sesiones centradas en promover la cooperación práctica en cuestiones prioritarias que configuran la economía digital, incluidas la IA y las tecnologías emergentes.

Fuente: AETOSWire

