数字合作组织第五届 大会闭幕，通过《关于促进全球数字繁荣的负责任人工智能的科威特宣言》

数字合作组织第五届大会闭幕，通过《关于促进全球数字繁荣的负责任人工智能的科威特宣言》（照片：AETOSWire）

科威特城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字合作组织（DCO）第五届大会闭幕，成员国通过了《关于促进全球数字繁荣的负责任人工智能的科威特宣言》，同意在人工智能时代采取行动促进包容、可信和可扩展的数字化转型。

本届大会于2026年2月4–5日举行，由科威特国担任主席，与会者包括成员国以及观察员国、合作伙伴国和嘉宾国的部长和代表。大会审议了数字合作组织四年议程（2025–2028）的完成进度，就若干多边倡议做出了共同决定，将有关人工智能的共同宏伟目标变为现实。

各国部长和代表重申对建设包容、有韧性和可持续的数字化转型的承诺。《宣言》认可了人工智能在提高生产率、竞争力和公共服务交付方面的潜力，同时也强调需要建立伦理治理架构来解决与不平等、偏见、隐私和安全性有关的风险，再次确认数字合作组织在四年议程下为所有人建设数字繁荣的使命。

成员国认可加速可信数字增长的政策与实施框架，包括《示范数字经济协议》，以及旨在促进可信跨境数据流动的文件。成员国注意到在若干旗舰倡议方面取得的进步，涵盖数字经济计量、数字主权、初创企业监管、数字政府解决方案、投资促进、符合道德的人工智能、人工智能就绪、妇女领导的中小微企业（MSME）、数字技能、在线安全和电子废弃物管理合作等，强调关注可衡量的结果和可扩展的影响力。

大会宣布沙特阿拉伯王国将担任2027年数字合作组织理事会主席国，并成立由沙特阿拉伯王国担任主席的执行委员会，成员包括加纳共和国、卢旺达共和国、吉布提共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、科威特国和摩洛哥王国。

成员国同意继续开发经济智能平台数字经济导航器（Digital Economy Navigator），以支持政策改革、投资优先领域的确定和跨境合作。

成员国认可在强化可信数字基础方面采取的行动，包括在在线内容诚信方面取得的进展以及推出数字合作组织打击在线不实信息运动，同时通过STRIDE生态系统、数字外商直接投资倡议、人工智能就绪、伦理治理工具和WE-Elevate倡议等，推动对初创企业、投资和人工智能就绪的支持。

成员国再次确认对技能培养、在线安全和可持续性的承诺，认可技能宇宙倡议（Skills Universe Initiative）的下一阶段，继续努力保护儿童和青少年的在线安全，促进电子废弃物管理合作，强化全球覆盖和多边合作伙伴关系，包括在整个联合国系统以及其他多边组织内的合作伙伴关系以及加深南南合作与三角合作。

大会确认2026年的数字合作组织理事会主席国从科威特国移交给巴基斯坦伊斯兰共和国，并宣布下一届大会将于2027年在巴基斯坦举行。

科威特国通信及信息技术事务部部长兼信息与文化部代理部长Omar Saud Al-Omar表示：“在科威特担任主席国期间，数字合作坚定地从对话走向实施。我们推动了负责任人工智能治理，强化了对体制的信任，支持了切实的数字增长，已经在各成员国中实现了可衡量的成效。”

数字合作组织秘书长Deemah AlYahya女士表示：“数字合作组织的成员国从科威特作出了有关我们数字未来的决定性选择。我们选择了合作，而不是分裂；选择了勇担责任，而不是瞻前顾后；选择了信任，而不是恐惧。通过启动有关人工智能协定的谈判，通过《示范数字经济协议》推动可信的数字贸易，以及共同打击在线不实信息，我们证明必须对创新进行合法性和目的性治理。通过数字合作组织，我们将建设一个让科技服务人民、强化经济并为所有人实现数字繁荣的数字文化。”

巴基斯坦伊斯兰共和国联邦信息技术及电信部部长Shaza Fatima Khawaja女士表示：“巴基斯坦很荣幸在全球数字经济的转折时刻担任数字合作经济组织理事会主席国。我们期待与各成员国紧密合作，推动负责任的人工智能，加强跨境数字合作，确保数字化转型为所有人带来切实的效益。”

在大会间隙，数字合作组织与国际商会（ICC）、Edraak - Queen Rania Foundation以及TikTok签署了三份谅解备忘录，并与Arab News签署了一份委托书。

成员国决定2026年为巩固与加速年，推动负责任的人工智能以及可信的数字基础、跨境数字合作、包容技能培养和可持续数字增长等。

在大会间隙，国际数字合作论坛（IDCF）举办了多场会议，汇聚各国政策制定者、商界领袖和专家，关注推动在若干塑造数字经济的优先领域开展务实合作，包括人工智能和新兴技术等。

来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

