Promega onthult technologie voor cellulair target engagement bedoeld voor uitbreiding van het met geneesmiddelen behandelbare proteoom tijdens SLAS 2026

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation lanceert een nieuw live-cell target engagement-platform dat een reeds lang bestaande leemte kan dichten tussen biochemische en cellulaire proeven voor te weinig bestudeerde of moeilijk te onderzoeken eiwitten. Het TarSeer™ BRETSA™ Target Engagement System is een nieuwe overdrachtstest gebaseerd op bioluminescentieresonantie-energieoverdracht voor het detecteren van ligand-eiwit interacties in intacte cellen door gebruik te maken van denaturatie van eiwitten. Het geeft onderzoekers die zich op het ontdekken van geneesmiddelen toeleggen vroege, target-specifieke cellulaire inzichten door zwakke of vroege chemische stoffen te beoordelen en de targets die in workflows voor het ontdekken van live-cell geneesmiddelen toegankelijk zijn uit te breiden. De technologie wordt voor het eerst voorgesteld tijdens de SLAS (Society for Laboratory Automation & Screening) International Conference & Exhibition in Boston, die doorgaat van 7 tot 11 februari 2026.

“Voortaan kan men intracellulair target engagement potentieel voor elk eiwit in levende cellen bestuderen,” verklaart Matt Robers, Associate Director of R&D van Promega. “Dit platform geeft onderzoekers gespecialiseerd in het ontdekken van geneesmiddelen nieuwe startpunten om te gaan voor een grote fractie voordien weerbarstige therapeutische targets binnen het menselijk proteoom.”

Teams die geneesmiddelen moeten ontdekken, kunnen biochemische hits identificeren die niet in cellulaire settings kunnen worden vertaald. Een gebrek aan ltarget-specifieke cellulaire proeven, vooral voor moeilijke of weerbarstige targets, remt hitvalidatie en leadoptimalisatie. BRETSA is ontworpen om te helpen dit probleem te overwinnen door compound binding met targeteiwitten rechtstreeks te meten in cellen via veranderingen in de thermische stabiliteit van targeteiwitten, zelfs als er geen gekende chemische sondes voor de targets zijn of als de binding pockets niet goed gedefinieerd zijn. Deze vroege cellulaire karakterisering van target-ligand potentie vermindert onzekerheid en vergroot het vroege vertrouwen in de prioriteitsbepaling van verbindingen.

De voordelen van het TarSeer™ BRETSA™ Target Engagement System zijn:

Verbeterde gevoeligheid: onderzoekers kunnen potentie meten en compound binding in levende cellen rangschikken, met inbegrip van zwakke interacties die moeilijk te kwantificeren zijn of zelfs vroeg in de ontdekking over het hoofd worden gezien.

onderzoekers kunnen potentie meten en compound binding in levende cellen rangschikken, met inbegrip van zwakke interacties die moeilijk te kwantificeren zijn of zelfs vroeg in de ontdekking over het hoofd worden gezien. Ruime toepasbaarheid: het platform werd op meer dan 20 targetklassen en verschillende cellulaire compartimenten toegepast, ter ondersteuning van studies van eiwitten waarvoor er geen gevestigde cellulaire proeven zijn.

het platform werd op meer dan 20 targetklassen en verschillende cellulaire compartimenten toegepast, ter ondersteuning van studies van eiwitten waarvoor er geen gevestigde cellulaire proeven zijn. Flexibele, schaalbare workflow: een 'addition-only' workflow compatibel met 96- en 384-putjesplaten zorgt ervoor dat teams kunnen uitbreiden van gefocuste opvolging tot experimenten met grotere doorvoer.

Matt Robers zal het platform introduceren en gegevens in verschillende targetklassen voorstellen tijdens een podiumpresentatie getiteld “BRETSA: An ultra-sensitive, broadly-applicable BRET method to measure target engagement through protein denaturation in live cells” tijdens SLAS 2026. De toespraak zal plaatsvinden op dinsdag 10 februari 2026 om 3.30 uur p.m. Tijdens de hele conferentie zal er personeel van Promega beschikbaar zijn in stand #1448 om de technologie te bespreken.

Het TarSeer™ BRETSA™ Target Engagement System is gestoeld op het lange succes van het Promega NanoBRET® Target Engagement System, dat eveneens van BRET gebruik maakt om cellulair target engagement te kwantificeren. Het BRETSA-platform is een aanvulling op NanoBRET-methoden door targets aan te pakken die geen geschikte sondes hebben voor NanoBRET-analyse. Door deze toolbox uit te breiden, verdiept Promega haar steun aan onderzoekers die geneesmiddelen met kleine molecules tegen een grote verscheidenheid van ziekterelevante eiwitten ontwikkelen.

Meer info over TarSeer™ BRETSA™ Target Engagement System vindt u op www.promega.com/BRETSA-PR

Over Promega Corporation

Promega Corporation is toonaangevend in het leveren van innovatieve oplossingen en technische ondersteuning aan de biowetenschappensector. Het portfolio van het bedrijf omvat ruim 4000 producten en ondersteunt diverse biowetenschappelijke activiteiten op gebieden als celbiologie; DNA-, RNA- en eiwitanalyse, geneesmiddelenontwikkeling, menselijke identificatie en moleculaire diagnostiek. Deze hulpmiddelen en technologieën zijn de afgelopen 45 jaar steeds vaker toegepast en worden tegenwoordig door wetenschappers en technici in laboratoria gebruikt voor academisch en overheidsonderzoek, forensisch onderzoek, farmaceutische producten en tests op het gebied van diergeneeskunde, landbouw en milieu. Promega heeft zijn hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, VS, met vestigingen in 16 landen en meer dan 50 distributeurs verspreid over de hele wereld. Meer informatie op promega.com

