AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Orion Reinsurance (Bermuda) Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) de Orion Reinsurance (Bermuda) Ltd. (Orion Re) (Hamilton, Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Orion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan la muy fuerte capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) y la experiencia de su equipo administrativo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el tamaño de la compañía, el cual limita la diversificación de negocios dado el inherente riesgo de concentración, la sensibilidad del BCAR a cambios en la estructura de balance de Orion Re, y la composición del portafolio de negocios.

Orion Re fue fundada en diciembre de 2004 y cuenta con licencia por parte de la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés) para actuar como aseguradora de clase III sin restricciones de ningún tipo en su clase. La principal línea de negocio de Orion Re es el seguro de diferencia en condiciones, sin embargo, la compañía también retiene negocios de seguros específicos de vida y no vida. Orion Re cuenta con experiencia y reconocimiento en la industria de servicios públicos, así como alianzas estratégicas para asistir a reaseguradoras reconocidas de América Latina.

A diciembre de 2024, 40% de la prima bruta emitida de la compañía fue obtenida en México, y el resto distribuido en otros 13 países, principalmente de América Latina y el Caribe.

La suficiencia de primas se mantuvo en 2024, y Orion Re ha presentado resultados netos positivos durante la mayoría de los años. Se espera que los resultados experimenten una mejora a medida que el plan de expansión del negocio se lleve a cabo respaldado por los ingresos provenientes del negocio rent-a-captive, los cuales han presentado un flujo consistente durante los últimos años.

A agosto de 2025, la compañía reportó USD 1.14 millones en utilidad neta y el costo medio de siniestralidad se situó en 25%, reflejando los esfuerzos de la administración por contener sus siniestros.

La capitalización ajustada por riesgos de Orion Re, medida por el BCAR, ha mostrado una mejora desde 2019, debido principalmente a un enfoque más conservador en las políticas de inversión, lo cual ha disminuido el riesgo de los activos. Sin embargo, debido al tamaño y las operaciones de la compañía, el BCAR es sensible a cambios en la estructura del balance de la compañía y a la composición del portafolio de negocios de Orion Re.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación con el consistente fortalecimiento del balance de la compañía, respaldado por un desarrollo exitoso de la estrategia de negocio. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el crecimiento de primas, cambios en la estructura de activos y/o el perfil de riesgo de suscripción, o un deterioro en los resultados operativos reduce la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

