Namibie : TotalEnergies élargit son portefeuille d’exploration en devenant opérateur de la licence PEL104

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé des accords en vue d’acquérir auprès de Eight Offshore Investments Holdings (« Eight ») et Maravilla Oil & Gas une participation opérée de 42,5% dans la licence d’exploration pétrolière (PEL) PEL104, située au large de la Namibie.

Une fois la transaction finalisée, TotalEnergies deviendra l’opérateur de la licence et détiendra une participation de 42,5% aux côtés de Petrobras (42,5%), Namcor (10%) et Eight (5%).

Située dans le bassin de Lüderitz, la licence PEL104 couvre une superficie d’environ 11 000 km2 au large de la Namibie.

« Après l’acquisition en décembre d’une participation opérée de 40% dans la licence PEL83, TotalEnergies renforce à nouveau sa position en Namibie en entrant en tant qu’opérateur dans cette nouvelle licence d’exploration. Tout en progressant vers le développement des découvertes de Venus et Mopane, nous nous réjouissons d’élargir notre portefeuille et de poursuivre l’exploration des vastes ressources de la Namibie afin de créer plus de valeur à long terme pour le pays et toutes les parties prenantes », a déclaré Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions usuelles, notamment l'approbation des autorités namibiennes et des partenaires de la joint-venture.

TotalEnergies en Namibie

TotalEnergies est présente en Namibie depuis 1964 et y emploie 55 personnes. TotalEnergies est également le 4e plus grand distributeur de carburants du pays, avec 40 stations-service. En ligne avec sa stratégie multi-énergies, la Compagnie cherche à développer des projets bas carbone dans le pays.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

