AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de RF&G Insurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de RF&G Insurance Company Limited (RF&G) (Belice). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de RF&G reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

RF&G es la aseguradora de daños líder de Belice, con 47% de la participación de mercado. La compañía es propiedad total de G.A. Roe & Sons Limited (ROE), que opera como una compañía financiera, de administración e inversión. Las calificaciones de RF&G fueron colocadas bajo revisión con implicaciones negativas el 22 de septiembre de 2023, después de que la compañía adquirió al 100% M&C General Insurance Company Limited (M&C General) de Minvielle & Chastanet Limited, una subsidiaria perteneciente en su totalidad a Goddard Enterprises Limited. Con esta adquisición, RF&G busca expandir su operación en el mercado del Caribe y mejorar su negocio en general. Las operaciones consolidadas son consistentes con una evaluación de fortaleza de balance muy fuerte, así como un desempeño operativo adecuado.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que RF&G puede continuar con la consolidación sus operaciones con M&C General de manera exitosa y rentable, mientras mantiene su adecuación de capital.

RF&G se estableció en Belice en 1964, cuando la operación de seguros se llamaba Horncastle (British Honduras) Ltd. En 2005, ROE adquirió Regent Insurance y fusionó sus operaciones, lo que resultó en el cambio de nombre a RF&G Insurance Company Limited en 2008. Al cierre de 2024, los ingresos por servicios de seguros de RF&G estaban compuestos principalmente por incendio (57%) y auto (26%), con el resto en una mezcla de líneas de negocios de daños (17%).

AM Best considera el balance de RF&G como muy fuerte, presentando un crecimiento considerable en el capital reportado por la rentabilidad de sus operaciones. Además, la capitalización ajustada por riesgos de la compañía, medida por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) refleja el apetito de riesgo conservador respaldado por un programa de reaseguro adecuado. Sin embargo, el volumen de su capital, su exposición bruta a riesgos catastróficos y la dependencia en el reaseguro limita la evaluación de la fortaleza del balance de RF&G por parte de AM Best. Adicionalmente, AM Best considera que las prácticas de ERM de RF&G son apropiadas debido a su integral y apropiado marco de riesgos considerando la baja complejidad de sus operaciones.

AM Best considera que el desempeño operativo de RF&G, a diciembre de 2024, es adecuado. La compañía ha logrado atravesar ciclos económicos y globales difíciles, manteniendo una volatilidad controlada. Prospectivamente, la integración de ambas compañías dará lugar a una mayor diversificación y posibles mejoras.

Los factores macroeconómicos en Belice continúan siendo una preocupación clave; no obstante, la recuperación de la actividad turística ha mejorado el acceso a dólares estadounidenses en el sistema financiero y la calidad crediticia de las inversiones elegibles para cubrir las obligaciones de seguros. AM Best considera el perfil de negocios de RF&G como neutral, ya que la administración ha trabajado proactivamente con las autoridades financieras, reguladores y socios comerciales, incluyendo reaseguradores, para enfrentar cualquier adversidad potencial que resulte de las condiciones económicas actuales.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir como resultado del crecimiento continuo de la base de capital de la organización, que respalde el nivel actual de capitalización ajustada por riesgos y la consolidación exitosa de la estrategia de expansión. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de la organización se deteriora debido a volatilidad en su desempeño operativo o por salidas de capital. Adicionalmente, acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si las condiciones macroeconómicas de Belice ejercen presión sobre la flexibilidad financiera de RF&G.

