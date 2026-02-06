AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” (Excelente) a Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A. (Southbridge) (Santiago, Chile). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Southbridge reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada, además del apoyo continuo que recibe al formar parte del grupo de compañías de Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) [TSX: FFH].

Southbridge es una compañía de seguros generales constituida el 6 de mayo de 1980 en Santiago, Chile. Anteriormente conocida como AIG Chile Compañía de Seguros Generales, la compañía cambió su nombre cuando fue adquirida por Fairfax en julio de 2017.

Southbridge está autorizada para suscribir seguros y reaseguros, y se enfoca en productos de seguros generales. La compañía goza de un amplio reconocimiento de marca en líneas corporativas, que representan el 63% de su portafolio de primas netas suscritas, seguido por líneas personales (37%). Southbridge ocupa el sexto lugar dentro del segmento de seguros generales en Chile, con el 5.9% del mercado, con base en las primas brutas emitidas. La compañía ha mejorado su posición durante los últimos 10 años, escalando desde el décimo lugar en 2016. A septiembre de 2025, la compañía ocupa el primer lugar el líneas financieras y el cuarto lugar en propiedad, responsabilidad civil y marítimo. La evaluación del perfil de negocio neutral reconoce el experimentado equipo directivo de Southbridge, su reconocimiento de marca y su posición como un participante principal dentro del altamente competitivo mercado de seguros generales en Chile.

La evaluación de la fortaleza del balance de Southbridge es muy fuerte, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel muy fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Southbridge ha sido capaz de incrementar de manera continua su base de capital mediante la reinversión de utilidades, las cuales se han generado de forma consistente gracias a una suscripción rentable y fortalecida por los ingresos de inversiones. La evaluación de muy fuerte refleja la estructura de reaseguro de Southbridge, colocada con entidades altamente calificadas, diseñada para proteger el balance general de la compañía.

El desempeño operativo de Southbridge se caracteriza por su rentabilidad. La compañía logra de manera consistente la suficiencia de primas mediante una fuerte selección de riesgos y resultados positivos de inversión. Southbridge ha sido capaz de mejorar de forma sostenida sus resultados netos desde el 2020, pasando de 6.7 millones de dólares a 25.1 millones de dólares al cierre de 2025, impulsados por una suscripción prudente y un enfoque constante en la rentabilidad. AM Best espera que esta tendencia positiva continúe, conforme Southbridge implementa su estrategia y expande sus operaciones.

La evaluación apropiada del ERM de Southbridge reconoce sus sólidos sistemas de administración de riesgos, lineamientos y comités, al igual que un apetito y tolerancias al riesgo bien definidos.

Las calificaciones reconocen la afiliación de Southbridge con Fairfax.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Southbridge de mantener una operación rentable mientras continúa fortaleciendo su base capital. Las perspectivas reflejan el apoyo continuo del grupo Fairfax.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si salidas significativas de capital, impulsadas por pagos de dividendos sustanciales o pérdidas técnicas, erosionaran la base de capital de Southbridge hasta un punto en el que no respalde la evaluación de muy fuerte. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si, en opinión de AM Best, la importancia estratégica de Southbridge para su matriz disminuyera. Podrían aplicarse acciones positivas de calificación si Southbridge demuestra una tendencia consistente de capitalización ajustada por riesgos en su nivel más fuerte, a la vez que continúa incrementando su base de capital.

