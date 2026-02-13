Promega revela una tecnología de interacción con dianas celulares pensada para ampliar el proteoma farmacológicamente accionable en SLAS 2026

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation está lanzando una nueva plataforma de interacción con dianas celulares vivas que podría salvar una histórica brecha entre ensayos bioquímicos y celulares de proteínas difíciles de interrogar. El sistema de interacción con dianas celulares TarSeer™ BRETSA™ es un nuevo ensayo de cambio basado en transferencia de energía de resonancia de bioluminiscencia para detectar interacciones ligando-proteína en células intactas que utiliza desnaturalización de proteínas. Permite que los investigadores de descubrimiento de fármacos tengan un panorama temprano y específico de la diana celular al validar sustancias químicas débiles o tempranas y ampliar las dianas celulares accesibles en flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos en células vivas. La tecnología hará su debut en la conferencia internacional y exhibición de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS), que se llevará a cabo en Boston del 7 al 11 de febrero de 2026.

“Ahora se puede estudiar potencialmente la interacción con dianas intracelulares de cualquier proteína en células vivas”, explica Matt Robers, director asociado de I+D de Promega. “Esta plataforma permitirá que los investigadores de descubrimiento de fármacos cuenten con nuevos puntos de partida para detectar una enorme fracción de dianas celulares terapéuticas que previamente eran imposibles de tratar dentro del proteoma humano”.

Los equipos de descubrimiento de fármacos pueden identificar hallazgos bioquímicos que no se traducen en ámbitos celulares. La falta de ensayos de dianas celulares específicas, especialmente para dianas difíciles o intratables, demora la validación de hallazgos y la optimización de candidatos. BRETSA está diseñado para superar este obstáculo al medir la unión de compuestos a proteínas diana directamente en células mediante cambios en su estabilidad térmica, incluso cuando estas carecen de sondas químicas conocidas o sus sitios de unión están mal definidos. Esta caracterización celular temprana de la potencia ligando-proteína reduce la incertidumbre y aumenta la confianza de la priorización de compuestos en etapas tempranas.

Algunas de las ventajas del sistema de interacción con dianas celulares TarSeer™ BRETSA™ son las siguientes:

Mayor sensibilidad: los investigadores pueden medir la potencia y la unión de compuestos por orden de clasificación en células vivas, incluidas interacciones débiles que son difíciles de cuantificar o incluso se omiten en la detección temprana.

los investigadores pueden medir la potencia y la unión de compuestos por orden de clasificación en células vivas, incluidas interacciones débiles que son difíciles de cuantificar o incluso se omiten en la detección temprana. Amplia capacidad de aplicación: la plataforma se aplicó a más de 20 clases de dianas celulares y distintos compartimentos celulares, para complementar estudios de proteínas que carecían de ensayos celulares establecidos.

la plataforma se aplicó a más de 20 clases de dianas celulares y distintos compartimentos celulares, para complementar estudios de proteínas que carecían de ensayos celulares establecidos. Flujo de trabajo flexible y escalable: un flujo de trabajo de solo adición compatible con formatos de 96 y 384 pocillos permite que los equipos pasen de un seguimiento focalizado a experimentos de mayor escala.

Matt Robers presentará la plataforma, junto con datos de distintas clases de dianas celulares, durante una exposición en podio titulada “BRETSA: An ultra-sensitive, broadly-applicable BRET method to measure target engagement through protein denaturation in live cells” (BRETSA: un método BRET ultrasensible de amplia aplicación para medir la interacción de dianas celulares a través de la desnaturalización de proteínas en células vivas) en SLAS 2026. La charla está programada para las 3:30 p. m. del martes 10 de febrero de 2026. El personal de Promega estará disponible durante la conferencia en la cabina 1448 para explicar la tecnología.

El sistema de interacción con dianas celulares TarSeer™ BRETSA™ se basa en el éxito duradero del sistema de interacción con dianas celulares NanoBRET® de Promega, que también utiliza BRET para cuantificar la interacción con dianas celulares. La plataforma BRETSA complementa los métodos NanoBRET al dirigirse a dianas celulares que carecen de sondas adecuadas para el análisis NanoBRET. Al expandir este conjunto de herramientas, Promega profundiza su apoyo a los investigadores que desarrollan fármacos de moléculas pequeñas contra una amplia gama de proteínas relacionadas con enfermedades.

Más información sobre el sistema de interacción con dianas celulares TarSeer™ BRETSA™ en www.promega.com/BRETSA-PR

Acerca de Promega Corporation

Promega Corporation es líder en soluciones innovadoras y asistencia técnica en el sector de las ciencias biológicas. La cartera de la empresa, compuesta por más de 4000 productos, ofrece herramientas para una serie de tareas en las ciencias biológicas como biología celular, ADN, ARN y análisis de proteínas, desarrollo de fármacos, identificación humana y diagnóstico molecular. Estas herramientas y tecnologías han crecido en su aplicación durante los últimos 45 años y actualmente son utilizadas por científicos y personal técnico en laboratorios para investigación gubernamental y académica, estudios forenses, investigación farmacéutica, diagnóstico clínico y veterinaria, agricultura y pruebas ambientales. Promega tiene sus oficinas centrales en Madison (Wisconsin, EE. UU.) y sucursales en 16 países con más de 50 distribuidores en todo el mundo. Más información en promega.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.