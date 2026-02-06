-

Quantfury et Sandwich lancent une série de publicités pour encourager une meilleure prise de décision chez les traders particuliers

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--Quantfury Trading Americas Limited (« Quantfury »), un courtier mondial proposant le trading sans commission aux prix spot des principales places boursières en temps réel, s’est associé à Sandwich, une agence créative de premier plan spécialisée dans les vidéos technologiques et produits, afin de produire une série publicitaire de responsabilité sociale.

Cette série de publicités s’appuie sur une narration claire et captivante pour inciter les spectateurs à réfléchir aux comportements courants du trading des particuliers— notamment le marketing très énergique, la gamification de la spéculation et l’accent mis sur les gains potentiels sans attention équivalente aux risques — et à adopter des approches plus réfléchies et mieux informées.

Lev Mazur, fondateur de Quantfury, a déclaré :

« C’est un plaisir de travailler avec Sandwich, dont la narration visuelle est remarquable. Depuis le premier jour, Quantfury cherche à remettre en question et à améliorer les pratiques standards du secteur mondial du trading des particuliers. »

Adam Lisagor, fondateur de Sandwich, a ajouté :

« Un bon investissement est une histoire. Quantfury s’est distingué en voulant raconter d’abord une histoire vraie et intéressante — plutôt que simplement vendre. C’est rare, et nous sommes heureux qu’ils nous aient fait confiance pour aider à la partager. »

La campagne soutient les valeurs fondamentales de Quantfury : zéro commission, aucun frais caché et un accès direct aux prix réels des marchés, tout en promouvant une participation responsable et éclairée aux marchés financiers.

Cette série s’inscrit dans l’effort continu de Quantfury pour encourager l’esprit critique et une meilleure prise de décision dans l’investissement et le trading des particuliers.

À propos de Quantfury

Quantfury est un courtier mondial offrant le trading et l’investissement sans commission aux prix spot des principales places boursières en temps réel. Fondée en 2017 par un groupe de traders, de quants et de spécialistes en machine learning, Quantfury a pour mission de transformer l’industrie du trading des particuliers, souvent exploitative, en la rendant plus rentable, équitable et transparente. En 2026, Quantfury compte plus de 1 200 000 clients dans plus de 56 pays.

Pour plus d’informations : www.quantfury.com

