Merus Power Levererar Ett Energilagringssystem För Extrema Arktiska Förhållanden

YLÖJÄRVI, Finland--(BUSINESS WIRE)--Merus Power Oyj har ingått ett avtal om leverans av ett batteribaserat energilagringssystem till ett värde av cirka 13 miljoner euro med Neve Oy. Anläggningen på 30 MW/80 MWh är konstruerad för drift i extrem kyla och kommer att levereras till Rovaniemi i slutet av 2026. Parterna har även kommit överens om omfattande drift- och underhållstjänster för energilagringsanläggningen.

Energilagringsanläggningen är utvecklad för att fungera tillförlitligt under arktiska förhållanden och klara temperaturer ned till –50 °C samt kraftigt snöfall och isbildning. Systemet använder grid forming-teknik som stöder elnätets tröghet och stärker stabiliteten i elsystemet. Merus Power levererade förra året de första grid forming-energilagringsanläggningarna i Norden till Valkeakoski och Lappeenranta.

Merus Power ansvarar för tillverkning, installation och testning av BESS-anläggningen. Systemet baseras på avancerad teknik utvecklad av Merus Power i Finland samt företagets egen mjukvara, som styr och driver energilagringssystemet som en del av den kritiska elinfrastrukturen. Finsk mjukvaruutveckling, hög kvalitet och cybersäkerhetslösningar stöder systemets driftsäkerhet och styrbarhet även i exceptionella situationer och kriser.

Neve Oy är en lappländsk koncern med verksamhet inom flera sektorer och ägs av Rovaniemi stad. Bolaget ansvarar för elöverföring, produktion av el och fjärrvärme, fjärrvärmenät och -tjänster, vattenförsörjning, fiberoptik samt andra energi- och infrastrukturtjänster under de krävande förhållandena i norr. Den energilagringsanläggning som levereras möjliggör deltagande på flera olika elmarknader och stöder både flexibiliteten i elnätet och driftsäkerheten i energisystemet under krävande förhållanden.

”Arktiska förhållanden ställer exceptionella krav på elsystem. Merus Powers lösning möter dessa utmaningar och stöder vårt strategiska mål att utveckla tillförlitliga och hållbara energilösningar för Lapplands krävande förhållanden”, säger Kristian Gullsten, vd för Neve Oy.

”Merus Powers energilagringslösningar har utvecklats för krävande elnätsmiljöer där prestanda, tillförlitlighet och hög tillgänglighet är avgörande faktorer. Vi är stolta över att våra modulära lösningar kan anpassas efter kundernas behov. Med vår tekniska kompetens kan vi stödja Neve Oy i utvecklingen av flexibiliteten och tillförlitligheten i dess energisystem”, kommenterar Kari Tuomala, vd för Merus Power.

Affären stärker Merus Powers position som leverantör av avancerade energilagringslösningar både i Norden och internationellt.

Merus Power

Merus Power är ett finskt teknologiföretag som driver på den hållbara energiomställningen. Vi utvecklar och producerar innovativa energilager, lösningar för elkvalitet samt tjänster för behoven inom förnybar energi och industrin. Genom vår skalbara teknik möjliggör vi tillväxten av förnybar energi i elnäten ochförbättrar samhällets energieffektivitet.

Vår nettoomsättning år 2025 uppgick till 54,6 miljoner euro och vår akties handelssymbol på Nasdaq First North Growth Market Finland är MERUS.