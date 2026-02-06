-

Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting enrichit son offre en matière de cybersécurité grâce à sa collaboration avec Alfa Group, une entreprise technologique de premier plan qui aide depuis près de trente ans, les organisations à sécuriser et à optimiser leurs opérations.

Fondée en 1996 et basée à Rome, Alfa Group fournit des solutions avancées dans les domaines de la cybersécurité, de la détection et de la prévention des fraudes, de la réponse aux incidents et de la gestion des vulnérabilités, ainsi que des services sélectionnés de gestion des processus métier. Sa technologie exclusive, N.O.V.A., est un service géré de bout en bout qui intègre les innovations d'Alfa Group à des systèmes tiers afin de protéger les infrastructures numériques, d'atténuer les risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La société compte des clients dans divers secteurs, notamment la finance et l'assurance, la défense et l'aérospatiale, les télécommunications, l'industrie manufacturière, l'énergie et l'industrie pharmaceutique.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d'étendre notre portée et d'offrir une plus grande valeur ajoutée à nos clients qui naviguent dans les complexités de la transformation numérique et de la cybersécurité », a déclaré Dario Lauricella, PDG d'Alfa Group. « En combinant notre expertise approfondie en matière de cybersécurité et de gestion des risques avec la plateforme mondiale d'Andersen, nous sommes en mesure de fournir une gamme de services plus complète qui répond aux besoins en constante évolution de nos clients en Europe et dans le monde entier. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen, a ajouté : « Alfa Group s'est imposé comme un conseiller technologique de confiance, en particulier dans les domaines de la cybersécurité et de la gouvernance informatique. Son expertise est en parfaite synergie avec nos capacités, et cette collaboration renforce notre capacité à aider les organisations à s'adapter aux bouleversements technologiques et aux exigences réglementaires croissantes. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

