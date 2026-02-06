Kalshi與Solidus Labs達成合作，打造下一代交易監控體系

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 第一家獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的事件交易所、全球最大預測市場Kalshi今日宣布，選定Solidus Labs為其交易監控合作夥伴。此次合作將全球最具創新力的預測市場與業界最先進的交易監控平台相結合，為規模達數十億美元的事件交易生態系統樹立了全新的誠信黃金標準。

身為第一家獲准提供事件合約的CFTC持牌交易所，Kalshi推動預測市場合法化，並將其確立為受監管的金融資產類別。身為數百萬美國用戶信賴的一流法規遵循預測市場平台，Kalshi將真實世界的事件結果轉化為可交易工具，每週交易量已突破20億美元。

Kalshi法律顧問兼執法部門負責人Robert DeNault表示：「Kalshi的發展建立在對法規遵循的堅定承諾之上。這份深耕法規遵循的決心是我們的核心競爭力所在。透過與Solidus Labs合作，我們將確保在業務擴張的同時，交易監控體系始終保持業界頂尖水準，既守護平台用戶的權益，也捍衛交易所核心資產（即市場本身）的誠信與公平。」

Solidus HALO平台為適配現代金融市場的全面監控需求全新打造，推動交易監控檢測技術實現典範革新。Kalshi將利用HALO平台，為內部監控系統賦能多維資料分析能力，在傳統交易資料和訂單流基礎上，疊加用戶行為、社交情緒及公開來源情報資料。透過整合鏈上和鏈下資料進行關聯分析，HALO能為Kalshi旗下4000餘個交易市場提供機構級防護，有效防範各類複雜的內幕交易和市場操縱行為。

Solidus Labs創辦人兼執行長Asaf Meir表示：「我們很榮幸能為Kalshi提供支援，協助其透過事件交易重塑金融市場格局。在Solidus看來，一款適用於未來需求的交易平台，理應搭配不墨守成規的交易監控合作夥伴。透過部署Solidus的代理交易監控及法規遵循中心，Kalshi再次彰顯了其對消費者保護和市場誠信的最高承諾。」

關於Kalshi

Kalshi成立於2018年，是全球最大的預測市場平台。預測市場是為用戶提供事件合約交易服務的交易所，用戶可針對某一事件的「發生」或「不發生」方向遞交報價，平台將該報價與持相反觀點的用戶報價進行匹配。交易雙方均需在交易所存入資金充當履約擔保，最終預判準確的一方將獲得全部賠付。預測市場能為各類事件的發生概率提供精準、即時的參考資訊，協助人們更清晰地預判未來趨勢。Kalshi推動了預測市場的合法化進程，並將其確立為正式金融資產類別，是數百萬美國用戶信賴的一流安全、受規管預測市場平台。如欲瞭解更多關於Kalshi的資訊，請造訪www.kalshi.com。

關於Solidus Labs

Solidus Labs深耕加密貨幣領域，為華爾街量身打造，是代理式法規遵循技術在交易監控和風險監測領域的產業標竿。公司由Goldman Sachs資深員工于2018年創立，融合華爾街的嚴謹性、加密原生創新和網路安全原則，為現代金融時代重塑法規遵循體系。其核心是HALO——一個以AI為基礎的風險平台，受到全球金融機構、加密企業和主管機關的信賴，可在任何產品、場所或資產類別中推動主動的、智慧驅動的監督。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.soliduslabs.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。