Canva porta i design on-brand direttamente negli assistenti IA

I progetti creati in ChatGPT ora prendono vita in Canva, istantaneamente allineati al brand e pronti all’uso

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Il futuro del lavoro viene riscritto dall’intelligenza artificiale, grazie a professionisti in grado di compiere in pochi minuti ciò che prima richiedeva ore. Tuttavia, negli assistenti IA era rimasto un punto critico persistente: elementi in uscita visivi generici e colori non coerenti con il brand, che vanificano la velocità dell’IA con noiose operazioni di riorganizzazione manuale.

Oggi tale attrito svanisce: Canva porta dati approfonditi sul brand direttamente negli strumenti IA, dove si svolge la maggior parte del lavoro moderno. A partire da ora gli utenti ChatGPT possono creare progetti completamente legati al loro Canva Brand Kit, facendo sì che l’identità visiva di un’azienda prenda vita e funzioni come un partecipante attivo nei flussi di lavoro dell’IA.

