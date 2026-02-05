-

Verimatrix vende los activos de Extended Threat Defense (protección de aplicaciones móviles) a Guardsquare

  • Cierra la venta de los activos de XTD (protección de código y aplicaciones móviles), con una cartera de patentes y un equipo de expertos.
  • El Grupo ahora pondrá el foco en combatir la piratería (protección de vídeo), su actividad principal, que representa casi el 90 % de sus ingresos totales.

AIX-EN-PROVENCE, Francia y SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Noticias regulatorias:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), proveedor líder de soluciones de seguridad para un mundo conectado más seguro, ha anunciado hoy que ha concretado la venta del 100 % de sus activos de Extended Threat Defense (XTD) a Guardsquare, una empresa belga que es líder en seguridad para aplicaciones móviles.

Esta operación se concreta tras la firma de un acuerdo que fuera anunciado en un comunicado de prensa el 8 de diciembre de 2025 y luego de haber recibido la aprobación reglamentaria correspondiente.

Verimatrix

BOURSE:VMX
Details
Headquarters: MEYREUIL, FRANCE
CEO: Amedeo D'ANGELO
Employees: 330
Organization: OTH
