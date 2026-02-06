Andersen Consulting与Alfa Group达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting携手合作公司Alfa Group深化网络安全服务能力，后者是一家领先的科技企业，拥有近三十年行业经验，致力于帮助各类组织保护和优化其运营。

Alfa Group成立于1996年，总部位于罗马，致力于提供网络安全、欺诈识别与防范、事件响应和漏洞管理领域的先进解决方案，以及特定的业务流程管理服务。公司自研的N.O.V.A.技术是一项端到端托管服务，整合了Alfa Group的创新成果与第三方系统，能够为数字基础设施筑牢安全屏障、降低风险并提升运营效率。该公司服务的客户涵盖金融保险、国防航空、电信、制造、能源和制药等多个行业。

Alfa Group首席执行官Dario Lauricella表示：“与Andersen Consulting的合作让我们得以拓展业务版图，为身处数字化转型与网络安全复杂挑战中的客户创造更大价值。通过将我们在网络安全和风险管理领域的深厚专业积淀与Andersen的全球平台相结合，我们能够为欧洲乃至全球的客户提供更完善的服务体系，精准满足其不断升级的需求。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Alfa Group已成为备受信赖的技术顾问，尤其在网络安全和IT治理领域。其专业知识与我们的业务能力高度契合，此次合作将进一步强化我们的服务能力，助力各类组织适应技术变革，应对日益严苛的监管要求。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。