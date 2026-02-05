Visby Medical collabora con Watchmaker Genomics per migliorare la rilevazione dei patogeni respiratori direttamente a casa

SAN JOSE, California, e BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Visby Medical, leader nell'innovazione dei test PCR per la rilevazione delle infezioni, ha annunciato una collaborazione strategica con Watchmaker Genomics, fornitore di prodotti innovativi per l'analisi molecolare, finalizzata allo sviluppo di test diagnostici di prossima generazione per la rilevazione dei patogeni respiratori direttamente a casa. Questa partnership coniuga la tecnologia dei test PCR che non richiede l'uso di strumenti targata Visby Medical, prima e unica nel suo genere, con la competenza di Watchmaker nel settore dell'ingegneria degli enzimi, per risolvere i problemi legati ai divari nelle performance specifici per le applicazioni.

I campioni clinici raccolti dai pazienti per i test effettuati a casa solitamente non vengono trattati, e questo li rende vulnerabili agli inibitori molecolari che potrebbero ridurre sia l'intensità del segnale che la sensibilità dei test.

