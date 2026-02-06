Canva將品牌化設計能力直接融入AI助手

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI正在改寫未來的工作模式，專業人士如今幾分鐘就能完成過去需要數小時的工作。但AI助手始終存在一個痛點：生成的視覺內容千篇一律，配色也不符合品牌規範，後續需要耗費大量時間人工調整，抵銷了AI帶來的效率提升。

如今這一痛點正式得到解決，Canva將品牌智慧能力直接融入現代日常工作中最常用的AI工具。即日起，ChatGPT使用者可創作與自身Canva品牌套件完全匹配的設計作品，讓企業的品牌視覺形象鮮活呈現，同時成為AI工作流程中可即時調用的核心能力。

此次功能升級，讓Canva和ChatGPT這兩大領域標竿平台以全新方式強強聯手，讓符合品牌規範的設計創作變得更加便捷流暢。從可直接對接客戶的提案簡報，到社交平台圖文、專業質感海報，雙方的合作持續協助Canva踐行讓每個人都能輕鬆進行設計創作的使命。

賦能全民高效創作，堅守品牌視覺一致性

Canva正迅速成為AI設計的核心基礎。繼上周首次登陸Anthropic旗下Claude平台後，Canva今日完成ChatGPT端應用的功能更新，此舉進一步印證了Canva做為AI生態系統視覺層的普及度和影響力正在持續提升。

根據Similarweb資料，Canva常年名列AI助手推薦量排名前十的網站之列，其憑藉自研設計模型，為頂尖大語言模型帶來至關重要的視覺功能。Canva充當各平台的設計大腦，能以全新的創新方式精準理解品牌專屬的字體、配色和標誌，是AI生產力革命的關鍵組成部分。

僅在過去一年，Canva就實現了多項創新突破：推出支援可編輯設計成果的Canva設計模型，打造一站式設計輔助工具Canva AI，上線Canva MCP伺服器——該伺服器已在ChatGPT、Claude和Microsoft Copilot累計生成超過1200萬份設計作品。

Canva生態系統總經理兼負責人Anwar Haneef表示：「品牌的核心是視覺標誌，但這正是AI創作一直缺失的關鍵環節。如今，我們將專業的設計能力融入數百萬人日常使用的工具，從而一舉填補了這一空白。無論在ChatGPT還是Claude平台，Canva都能成為連結紐帶，將文字對話快速轉化為契合品牌規範的精美視覺內容。這代表大語言模型與設計模型的融合邁出重要一步，讓創意與生產力的結合達到前所未見的高度。」

產業趨勢：AI工作流程實現全流程閉迴路

2026年成為產業重要轉折點，各團隊的工作模式將從孤立的AI對話，升級為具備深度上下文理解能力的高度直覺式的工作流程，實現內容創作的標準化和高效交付。這一改變也讓品牌規範發生根本性變化——從塵封在PDF文件中的靜態準則，升級為可在各類日常工具中即時調用的互動式資源。

eXp Realty行銷長Wendy Forsythe表示：「我們認為，經紀人的個人品牌是其核心競爭力，是他們尚未與客戶接觸就建立信任的超能力。此次整合意義非凡，因為它讓經紀人能夠在不削弱自身優勢的前提下，充分發揮這種超能力。透過在ChatGPT中調用Canva品牌套件，我們的經紀人能在幾秒內從文字指令生成完全符合品牌規範的視覺內容。最終，這讓經紀人能夠減少格式調整的時間，將更多精力投入客戶溝通，讓這份核心競爭力在每一次數位化互動中充分展現。」

功能使用方式：品牌資產，AI工具中一鍵調用

在Canva中完成品牌套件設定後，使用者即可開啟多項新功能，包括：

品牌原生創作 ：用通俗語言描述設計需求，ChatGPT和Claude將生成匹配品牌配色、字體、版式和標誌的設計作品。

：用通俗語言描述設計需求，ChatGPT和Claude將生成匹配品牌配色、字體、版式和標誌的設計作品。 智能簡報製作 ：先透過AI助手合作敲定內容架構，再由工具自動生成契合品牌風格、製作精良的簡報。

：先透過AI助手合作敲定內容架構，再由工具自動生成契合品牌風格、製作精良的簡報。 設計即時預覽：在ChatGPT內透過Canva應用直接操作、完善設計作品，實現AI文字對話與視覺創作的順暢銜接。

Canva AI連接器今日正式向所有ChatGPT使用者開放。前往canva.com/ai完成帳號綁定，即可讓品牌資產融入AI工作的未來。

關於Canva

Canva於2013年上線，是全球首屈一指的一站式視覺溝通與合作平台。Canva以賦能全民設計為宗旨，為全球190多個國家的企業、小型企業、消費者和學生提供創意設計相關服務。無論你是初次接觸設計的新手，還是尋求強大工具的創意專業人士，Canva都能確保使用者擁有將想法轉化為精美作品所需的一切資源。憑藉全球最豐富的設計師原創內容庫，Canva透過一系列產品和自研AI工具，讓個人和團隊能更輕鬆地展開創作、合作與溝通。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。