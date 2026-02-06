Andersen Consulting schließt Kooperationsvereinbarung mit der Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Zusammenarbeit mit der Alfa Group, einem führenden Technologieunternehmen mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen bei der Sicherung und Optimierung ihrer Betriebsabläufe.

Die Alfa Group wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rom. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Betrugserkennung und -prävention, Incident Response und Schwachstellenmanagement sowie ausgewählte Dienstleistungen im Bereich Geschäftsprozessmanagement. Die firmeneigene Technologie N.O.V.A. ist ein End-to-End-Managed-Service, der die Innovationen der Alfa Group mit Systemen von Drittanbietern integriert, um digitale Infrastrukturen zu schützen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanz- und Versicherungswesen, Verteidigung und Luftfahrt, Telekommunikation, Fertigung, Energie und Pharmazie.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unsere Reichweite vergrößern und Kunden, die sich mit den Komplexitäten der digitalen Transformation und Cybersicherheit auseinandersetzen, einen größeren Mehrwert bieten“, erklärte Dario Lauricella, CEO der Alfa Group. „Durch die Kombination unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Cybersicherheit und Risikomanagement mit der globalen Plattform von Andersen sind wir in der Lage, ein umfassenderes Dienstleistungsangebot bereitzustellen, das den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden in Europa und weltweit gerecht wird.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Alfa Group hat sich als vertrauenswürdiger Technologieberater etabliert, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und IT-Governance. Ihre Fachkompetenz ergänzt unsere Fähigkeiten in hohem Maße, und diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Unternehmen bei der Anpassung an technologische Umbrüche und steigende regulatorische Anforderungen zu unterstützen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.