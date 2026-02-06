-

Andersen Consulting schließt Kooperationsvereinbarung mit der Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Zusammenarbeit mit der Alfa Group, einem führenden Technologieunternehmen mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen bei der Sicherung und Optimierung ihrer Betriebsabläufe.

Die Alfa Group wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rom. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Betrugserkennung und -prävention, Incident Response und Schwachstellenmanagement sowie ausgewählte Dienstleistungen im Bereich Geschäftsprozessmanagement. Die firmeneigene Technologie N.O.V.A. ist ein End-to-End-Managed-Service, der die Innovationen der Alfa Group mit Systemen von Drittanbietern integriert, um digitale Infrastrukturen zu schützen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Unternehmen betreut Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanz- und Versicherungswesen, Verteidigung und Luftfahrt, Telekommunikation, Fertigung, Energie und Pharmazie.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unsere Reichweite vergrößern und Kunden, die sich mit den Komplexitäten der digitalen Transformation und Cybersicherheit auseinandersetzen, einen größeren Mehrwert bieten“, erklärte Dario Lauricella, CEO der Alfa Group. „Durch die Kombination unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Cybersicherheit und Risikomanagement mit der globalen Plattform von Andersen sind wir in der Lage, ein umfassenderes Dienstleistungsangebot bereitzustellen, das den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden in Europa und weltweit gerecht wird.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Alfa Group hat sich als vertrauenswürdiger Technologieberater etabliert, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und IT-Governance. Ihre Fachkompetenz ergänzt unsere Fähigkeiten in hohem Maße, und diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Unternehmen bei der Anpassung an technologische Umbrüche und steigende regulatorische Anforderungen zu unterstützen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen und nimmt SHMA in seine Reihen auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit SHMA, einem führenden Versicherungsmathematik- und Finanzberatungsunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. SHMA ist ein versicherungsmathematisches Beratungsunternehmen mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung, das Organisationen dabei unterstützt, Komplexität zu bewältigen, Risiken zu managen und Chancen zu erschließen – durch versicherungsmathematische und versicherungsbezogene B...

Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Partnerunternehmen Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich der digitalen Transformation durch die Aufnahme des Partnerunternehmens Saratoga Software, einem Anbieter von Software-Lieferungen und spezialisierten Technologielösungen. Saratoga Software wurde 1998 gegründet und bietet Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech, ein umfassendes Dienstleistungsangebot, darunter kundenspezifische Softwareentwicklung, Geschäftsanalyse, Plattfor...

Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich digitale Transformation mit iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit iNNOVATEQ geschlossen, einem in Maskat ansässigen Unternehmen für digitale Transformation, das digitale Ölfelder durch Echtzeit-Einblicke, intelligente Arbeitsabläufe, operative Exzellenz und Produktionsoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie neu definiert. iNNOVATEQ wurde 2018 als Spin-off des digitalen Transformationsprogramms von Petroleum Development of Oman (PDO)...
Back to Newsroom