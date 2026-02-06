-

Canva、AIアシスタントで直ちにオンブランドなデザインを実現

Canvaにより、ChatGPT作成のデザインが即座にオンブランドで実現し使用可能に

original Canva

Canva

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIによって仕事の未来は書き換えられつつあり、専門家がかつて数時間かかっていた作業を数分で完了できるようになりました。しかし、AIアシスタントにはある限界がつきまとっていました。汎用的なビジュアル出力やオフブランドな色使いにより、退屈な手作業による修正を必要とし、AIのスピードが損なわれていたのです。

しかし、この問題はCanvaが今日の業務の中心となるAIツールにブランド・インテリジェンスを直接組み込むことで解消されます。今後、ChatGPTユーザーはCanvaブランドキットと完全に連動したデザイン作成が可能となり、企業のブランドを視覚的に具現化し、AIワークフローにおける生きた参加者として機能させることが可能となります。

業界をリードする二つのプラットフォームであるCanvaとChatGPTが新たな形で連携することで、オンブランドなデザインをより手軽に、また柔軟に実現できることになったのです。この連携により、完成度の高いクライアント向け資料からSNS投稿、プロレベルのポスターまで、誰もが簡単にデザインできる可能性を広げるというCanvaの使命をさらに推進していきます。

ブランドの信頼性を保ちながら、誰もが迅速な創作が可能に

CanvaはAI駆動型デザインの基盤として急速に成長しています。先日のAnthropicのClaudeへの導入に続き、今回ChatGPT向けCanvaアプリが更新されたことで、AIエコシステムのビジュアル・レイヤーとしてのCanvaの普及と影響力がさらに強固なものとなっています。

Similarwebによれば、CanvaはすでにAIアシスタントからの参照数においてトップ10サイトに常時ランクインしており、独自のデザイン・モデルによる必須のビジュアル機能を主要な大規模言語モデル（LLM）に提供しています。Canvaは各プラットフォームのデザイン中枢として機能し、ブランド固有のフォント、カラー、ロゴを新たな独創的方法で深く理解することで、AIによる生産性革命の極めて重要な要素となっています。

過去1年間だけでも、Canvaは編集可能なデザイン出力用の「Canva Design Model」、オールインワンのデザイン・コパイロット「Canva AI」、そしてChatGPT、Claude、Microsoft Copilotですでに1200万点以上のデザインを生成した「Canva MCP Server」を先駆けて開発しました。

「ブランドの魂はビジュアル・アイデンティティーですが、AIの創造過程においてこの重要な要素が欠けていました」と、Canvaのゼネラル・マネージャー兼エコシステム責任者であるアンワル・ハニーフは述べています。「今回、私たちは数百万人が日常的に使用するツールにデザイン専門性をもたらすことで、このギャップを埋める作業を進めています。ChatGPTでもClaudeでも、Canvaはテキスト会話をブランドに沿った美しいビジュアルへ瞬時に変換する、つなぎ役として機能します。これは大規模言語モデルとデザインモデルが、創造性と生産性をこれまでにないほどに近づける方法において大きな飛躍を意味します」

全体像：AIワークフローによる実質的な作業の完了

2026年は転換点となります。チームが孤立したAI対話を超え、文脈を明確に理解した高度に直感的なワークフローへ移行し、一貫性と迅速な作業完了を可能にします。これは、忘れ去られたPDFに埋もれた静的なブランド・ガイドラインから、人々が日々使用するツール全体に存在するインタラクティブなリソースへの根本的な転換を意味します。

「エージェントのパーソナル・ブランドこそが彼らのXファクターであり、実際に足を踏み入れる前から信頼を築くスーパーパワーだと考えています」と、eXp Realty最高マーケティング責任者（CMO）であるウェンディ・フォーサイス氏は述べています。「この統合がゲームチェンジャーであるのは、エージェントの皆様がそのスーパーパワーを希薄化することなく拡大できるからです。ChatGPT内でCanvaブランドキットにアクセスすることで、テキスト・プロンプトから完全にブランディングされたビジュアルへ数秒で移行できます。これにより、フォーマット作業の時間を削減し、顧客とのつながりに充てることが可能となり、結果として、あらゆるデジタル・インタラクションにおいてエージェントのXファクターが確実に発揮されることになるのです」

仕組みについて：ブランドはAIで即座に入手可能

Canvaブランドキットの設定で利用可能な新機能：

  • ブランドネイティブ作成：必要な内容を平易な言葉で説明すると、ChatGPTとClaudeが、貴社のブランドのカラー、フォント、レイアウト、ロゴを使用したデザインを生成します。
  • ガイド付きプレゼンテーション・ビルダー：まずストーリー構成を固め、AIアシスタントと共同作業を行ってから、洗練され正確性も保ちながら、貴社のブランドのスタイルに沿った形になる様子をご覧ください。
  • ライブ・デザイン・プレビュー：Canvaアプリを通じてChatGPT内で直接デザインに関してやりとりと調整ができ、AI対話とビジュアル制作をシームレスに連携させます。

ChatGPTユーザー向けにCanva AIコネクターをご利用いただけます。canva.com/aiでアカウントを連携し、貴社のブランドをAIワークの未来へと導きましょう。

Canvaについて

2013年に設立されたCanvaは、ビジュアル・コミュニケーションとコラボレーションのための世界を代表するオールインワン・プラットフォームです。誰もがデザインできる力を提供することを使命とし、世界190か国以上の企業、中小企業、消費者、学生の皆様の創造性とデザインのニーズに対応しています。デザインの世界に初めて足を踏み入れる初心者の方から、強力なツールを求めるクリエイティブ・プロフェッショナルの方までのあらゆるユーザーに、アイデアを美しい形に変えるために必要なものを提供します。Canvaは世界最大級のデザイナー制作コンテンツ・ライブラリーを基盤とし、一連の製品と独自のAIツールによって支えられています。これにより、個人やチームによる容易な創作、共同作業、コミュニケーションの方法を向上させています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contact: 
Olivia Johnson 
oliviajohnson@canva.com

Industry:

Canva

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media Contact: 
Olivia Johnson 
oliviajohnson@canva.com

More News From Canva

キャンバ、Dream Labの導入とVisual Suiteの大幅なアップグレードでAI機能とワークプレイスツールを強化

シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界で唯一のオールインワン ビジュアル コミュニケーション プラットフォームであるキャンバは、職場やその他の分野で人々によるデザイン手法を変革する一連の新製品と機能を発表しました。これは、キャンバが月間アクティブ ユーザー数が過去2年間で1億1500万人以上増加し2億人という大きなマイルストーンに達し、同社の年間収益も25億ドルに達したのと同時に行われました。 キャンバが最近買収したレオナルドAIの強力な新しい生成AIテクノロジーを含む最新のイノベーションは、よりスマートな仕事、より優れたコラボレーション、そして素晴らしいビジュアル コンテンツ作成のためのエキサイティングな可能性をもたらします。Dream Labの立ち上げにより、あらゆる業界や職業のチームが、仕事における創造性、設計精度、効率性を高める新たな方法を活用できるようになります。 キャンバはまた、大企業向けのサブスクリプションであるCanva Enterpriseの導入から5か月が経ち、NYSE、アトラシアン、HP、スノーフレイク、レイ・ホワイト、DH...

キャンバ、アプリの利用回数が10億回を突破しことを受け、開発者向けプラットフォームを拡張

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界で唯一となるオールインワンのビジュアル・コミュニケーション・プラットフォームであるキャンバは、世界で最もプラグイン可能なデザイン・プラットフォームを構築するという当社のビジョンの一環として、成長を続けるキャンバの開発者コミュニティのアップデートを発表しました。 サンフランシスコで開催された第2回年次「キャンバ・エクステンド」カンファレンスで、キャンバはいくつかの新しいAPI、プレミアムアプリ・プログラムによる収益化、そして新たに追加されたビルダーのビジネス拡大を支援するツールを紹介しました。 キャンバの開発者コミュニティは、1年間で122カ国のメンバーで構成されるまでに拡大し、300を数えるアプリのマーケットプレイスに貢献しています。2023年6月にキャンバ開発者プログラムを開始して以来、これらのアプリは10億回利用されています。キャンバのプラットフォーム上に構築することで、開発者はキャンバの1億9,000万人を誇る月間アクティブユーザーの手にアプリを届けるシンプルな方法を手にすることができます。そし...

Canva、仕事のためにデザインされ、新しく生まれ変わったブランドシステムを発表

シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大のビジュアルコミュニケーション・プラットフォームであるCanvaは、世界中の職場向けにデザインされたブランドシステムを刷新したと発表しました。新しくなったアイデンティティは、グローバルに拡大し、かつローカルにつながることができるようにデザインされており、世界中のすべての人にデザインする力を与えるというCanvaの使命を強化するものです。 Canvaの次の10年間に力を与える Canvaにとっての最初の10年間は、デザインを通じて何百万人もの個人に目標を達成する力を与えてきました。現在、世界中のあらゆる職場で高まるビジュアルコミュニケーションに対するニーズをサポートするデザインと生産性向上ツールで、組織にも力を与えることに注力しています。  仕事の世界が広がるにつれ、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションを強化する必要性がかつてないほど高まっています。Canvaの新しくなったブランドシステムは、創造力を刺激するだけでなく、グローバルかつローカルな感性で世界中の職場におけるチームの生産性を...
Back to Newsroom