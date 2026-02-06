Canva brengt merkgerichte ontwerpen rechtstreeks naar AI-assistenten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--De toekomst van werk wordt herschreven door AI, waarbij professionals in enkele minuten doen wat vroeger uren kostte. Maar er is één hardnekkig knelpunt bij AI-assistenten: generieke visuele outputs en afwijkende kleuren die de snelheid van AI ondermijnen door vervelende handmatige opschoning.

Vandaag komt er een einde aan die wrijving, want Canva brengt merkintelligentie rechtstreeks naar de AI-tools waar het moderne werk zich het meest afspeelt. Vanaf nu kunnen ChatGPT-gebruikers ontwerpen maken die volledig zijn gekoppeld aan hun Canva Brand Kit. Hiermee komt het merk van een bedrijf visueel tot leven en funtioneert het als een levende deelnemer in AI-workflows.

