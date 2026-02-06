Andersen Consulting celebra un acuerdo de colaboración con Alfa Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades en ciberseguridad al asociarse con Alfa Group, una empresa tecnológica líder con casi tres décadas de experiencia en la protección y optimización de las operaciones de las organizaciones.

Fundado en 1996 y con sede en Roma, Alfa Group ofrece soluciones avanzadas en ciberseguridad, detección y prevención de fraudes, respuesta ante incidentes y control de vulnerabilidades, así como servicios de gestión de procesos de negocio. Su tecnología propietaria, N.O.V.A., es un servicio gestionado de extremo a extremo que integra las innovaciones de Alfa Group con sistemas de terceros para proteger infraestructuras digitales, mitigar riesgos y optimizar la eficiencia operativa. La empresa presta servicios a clientes de sectores como finanzas y seguros, defensa y aeroespacial, telecomunicaciones, manufactura, energía y farmacéutica.

“Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestro alcance y brindar mayor valor a los clientes que enfrentan los desafíos de la transformación digital y la ciberseguridad”, afirmó Dario Lauricella, director ejecutivo de Alfa Group. “Al combinar nuestra experiencia en ciberseguridad y gestión de riesgos con la plataforma global de Andersen, podemos ofrecer un conjunto de servicios más completo que responde a las demandas cambiantes de los clientes, tanto en Europa como a nivel global”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “Alfa Group se ha consolidado como un asesor tecnológico de confianza, especialmente en ciberseguridad y gobernanza de TI. Su experiencia complementa perfectamente nuestras capacidades, y esta colaboración refuerza nuestra habilidad para apoyar a las organizaciones mientras se adaptan a la disrupción tecnológica y a las crecientes exigencias regulatorias”.

Andersen Consulting es una empresa global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios en estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación basada en IA, así como soluciones de capital humano. Forma parte del modelo multidimensional de Andersen Global, brindando consultoría de primer nivel en áreas como impuestos, legal, valuación, movilidad global y asesoramiento, con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus empresas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad en comandita simple que provee soluciones mediante sus empresas miembro y colaboradoras a nivel global.

